Bursa Gastronomi Festivali'nde Cantık Yeme Yarışması

Bursa'da Gastronomi Festivali Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla 'Gastronomi Festivali' düzenledi. Bu yıl festivalin teması 'Damağımdaki Bursa' olarak belirlendi ve etkinlikler Merinos Parkı'nda gerçekleştirildi.

Yarışma ve Kazanan

Festival kapsamında düzenlenen cantık yeme yarışmasına toplamda 16 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, kendilerine verilen 16 dakikalık süre içinde en fazla cantığı tüketmek için mücadele etti. Yarışı 8 cantık yiyerek kazanan Cemil Bakırtaş, ödül olarak bir gram altın kazandı.

Diğer Ödüller

Yarışmada ikinci ve üçüncü olan Mehmet Özbek, Alihan Kocabey ve Erol Türkten ise etkinliğin sponsoru olan pide salonundan yemek ödülü aldılar.

Festivalin Devam Eden Etkinlikleri

Bursa Gastronomi Festivali, çeşitli söyleşiler ve yemek programlarıyla katılımcılara keyifli anlar sunmaya devam ediyor.