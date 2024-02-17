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Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

Büyük ikramiyeyi 14 kez kazanan Rumen ekonomist Stefan Mandel, büyük ikramiyeyi kazanmanın şifresini açıkladı. Açıklamaları sosyal medyada heyecan yarattı.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:03
Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

Bütün dünya bu adamın sırlarını konuşuyor. Tartışma yaratan bir açıklama sosyal medyada gündem oldu. Rumen ekonomist Stefan Mandel dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve piyango oyunlarında 14 defa büyük ikramiyeyi kazanmasıyla dikkat çekti.

Mandel'in başarısının arkasında kapsamlı matematiksel hesaplamalara dayanan bir strateji vardı. Mandel bir röportajında ​​"Teorik olarak herkes herhangi bir kombinasyonu satın alabilir. Sadece bu bir matematik problemidir" dedi.

Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

Stratejisi, piyangodaki olası tüm kombinasyonları satın almaya yetecek kadar yatırımcı bulabilmek, ikramiyenin en az üç kat daha büyük olduğu oyunları seçmek ve en önemlisi de her kombinasyon için bir bilet satın almaktır. 1992'de Mandel ve ekibi Virginia Piyango'sunda 27 milyon dolarlık büyük bir ikramiye kazandı. Her kombinasyonun her satın alımında ayrıca 2., 3. ve 4.lük biletleri şeklinde ek ödüller de aldı.

Ancak böyle bir stratejinin etik ve hukuki yönleri de tartışmaya alındı.

Mandel ve Uluslararası Piyango Fonu soruşturuldu, ancak dolandırıcılık veya suiistimal suçlamaları aklandı. Bu olağanüstü strateji, yalnızca matematiksel dehayı değil, aynı zamanda yatırımcıların finansal riskleri dikkate alma cesaretini de gösteriyor.

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