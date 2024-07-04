Büyükşehir belediyesi 18 yaş üzeri işe alım yapıyor! Ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Emek Personel Ltd. Şti., bünyesindeki 15 değişik pozisyona yeni takım arkadaşları katmak için personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adayların başvuru sürecine dair genel şartları, hangi alanlarda personel alınacağı, aranan özel nitelikler ve başvuru yöntemleri hakkında bilgi almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ilanlarına göz atabilirsiniz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeni Ekip Arkadaşları Arıyor: İşte Başvuru İçin Gerekli Koşullar!

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne katılmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları ve kamu haklarından yoksun olmamaları gerekmektedir. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması ve Muğla il sınırları içerisinde (özellikle belirtilen lokasyonlarda) ikamet ediyor olmaları tercih sebebidir.





Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Çeşitli Pozisyonlar İçin Personel Alımı Yapılacak: İşte Aranan Özellikler!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki çeşitli departmanlarda görev alacak yeni takım arkadaşları arıyor. Açık olan pozisyonlar ve bu pozisyonlar için adaylarda aranan özel nitelikler şunlardır:

Haberleşme Görevlisi/Haberci: Önlisans veya lisans derecesine sahip olmak.

Haber Kameramanı: Önlisans veya lisans derecesine sahip olmak.

Montajcı (Kurgucu): Kurgu ve montaj yeteneği, fotoğraf ve video çekme becerisi, en az lise mezunu olmak.

Metin Yazarı: İlgili alanda 4 yıllık yükseköğretim mezunu, sosyal medya kullanımı, güncel haberleri takip etme ve metin yazma becerisi.

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi: En az ilkokul mezunu, tercihen B sınıfı ehliyet ve seyahat engeli olmamak.

Ziraat Mühendisi: Askerlik görevini tamamlamış, B sınıfı sürücü belgesine sahip, "Tarımsal Yapılar ve Sulama" bölümü mezunu.

Sıhhi Tesisatçı: B sınıfı ehliyet, mesleki yeterlilik belgesi ve seyahat engeli olmamak.

Daimi İşçi: Tercihen B sınıfı ehliyet ve seyahat engeli olmamak.

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik): Geçerli kalfalık veya ustalık belgesi, B sınıfı ehliyet ve seyahat engeli olmamak.

Havuz Suyu Operatörü: İlkokul mezunu, havuz suyu operatörü belgesi ve tecrübe.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı: Lisans mezunu, tercihen ilgili alanda lisansüstü eğitim, iyi derecede yabancı dil bilgisi.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı: Önlisans mezunu, ilgili sertifikalar ve deneyim, yabancı dil bilgisi.

Turist Rehberi: Önlisans mezunu, tercihen ilgili alanda 4 yıllık eğitim, deneyim ve yabancı dil bilgisi.

Tercüman (İngilizce): Önlisans mezunu, tercihen ilgili alanda 4 yıllık eğitim, simültane çeviri yapabilme.

Uzman (Genel): Lisans mezunu, tercihen lisansüstü eğitim, hibe projeleri deneyimi, yabancı dil bilgisi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Personel Başvuruları İçin Bilmeniz Gerekenler!

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde açık pozisyonlar için başvurularınızı 1 Temmuz 2024, saat 09.00 ile 2 Temmuz 2024, saat 18.00 arasında yüz yüze yapabilirsiniz. Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar ve rehber, Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti.'nin resmi adresinde sizleri bekliyor olacak.