Buzdolabında hemen çürüyen salatalıklara son! Tek yöntemle haftalarca taptaze kalıyor

Pazardan yada marketten aldığınız taze salatalıklar daha bir kaç gün geçmeden bozuluyor ve çürüyorsa bu formülü denmenizde fayda var. Detaylar haberimizde...







SALATALIKLAR ÇABUK ÇÜRÜYORSA BUNU YAPIN: HAFTALARCA ÇÜRÜMEYECEK VE YUMUŞAMAYACAK. SALATALIKLARI TAZE TUTAN YÖNTEM BULUNDU

Aldığınız salatalıklar kısa sürede yumuşayıp çürüyorsa o şekilde saklayın. İşte taze salatalıkların nasıl korunacağı

Ülkemizde yaz-kış en çok tüketilen besinlerden biri salatalıktır. Salatalık hem faydalı hem de lezzetli bir besin olduğundan mutfaklardan asla eksik olmaz. Salatalıkların sürekli satın alınmasının nedeni budur.

Ancak satın alınan salatalıklar kısa sürede çürüyebilir veya yumuşayabilir. Bunu yapmak için birkaç koruma yöntemini uygulamanız yeterlidir.

Bu etkili muhafaza yöntemlerini kullanarak muhafaza ettiğiniz salatalıklar uzun süre taze kalacak ve israfın önüne etkili bir şekilde geçecektir.

İşte taze salatalıkların uzun süre taze muhafaza etmenin yolu…

SALATALIKLARI TAZE TUTAN YÖNTEM

Salatalıkların suyla dolmasını ve çürümesini önlemek için birkaç önemli adımı izlemelisiniz. İlk kez salatalık alırken taze, sert salatalıkların seçilmesi önemlidir. Çünkü hasarlı veya fazla olgunlaşmış salatalıklar daha hızlı çürüyebilir.

Salatalıkları yıkamadan saklamak, onları kaplayan doğal koruyucu tabakanın bozulmasını önler ve ömrünü uzatır.

Salatalıkları buzdolabının sebze çekmecesinde saklayarak serin ve nemli bir ortam sağlayın. Ancak salatalıkların delikli plastik poşetlerde veya nemli kağıt havlulara sarılarak saklanması nem dengesini koruyarak çürümeyi ve yumuşamayı önleyebilir.

Ayrıca salatalık, elma, muz, domates gibi etilen üreten meyve ve sebzelerden uzak tutulmalıdır. Etilen gazı salatalıkların olgunlaşma sürecini hızlandırarak daha hızlı bozulmalarına neden olabilir.