Buzdolabında saklamayın! Bu besinlerin tadı kaçıyor, besin değeri düşüyor

Muz, domates, patates… Bu besinler, soğuk havaya maruz kaldıklarında, ne oluyor?

Bu besinler, buzdolabında bekletildiklerinde, olgunlaşma süreçleri duruyor, iç yapıları bozuluyor ve tadları değişiyor. Bu da onların besin değerlerini ve lezzetlerini azaltıyor. Bu besinleri buzdolabına koymak yerine, oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklamak daha iyi.

DOMATES

Domates, olgunlaştıkça lezzetini artıran bir besin. Ancak buzdolabına konduğunda, soğuk hava domatesin olgunlaşma sürecini engelliyor ve içindeki kristallerin büyümesine neden oluyor. Bu da domatesin tadını ve sulu yapısını kaybetmesine yol açıyor. Domatesleri buzdolabına koymak yerine, oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklamak daha iyi.

MUZ

Muz, dışarıda kaldıkça besin değerleri artan bir meyve. Bu yüzden buzdolabına girmemesi gerekiyor. Muzun olgunlaşması için ortam sıcaklığında bulunması gerekiyor. Buzdolabına konduğunda, muzun kabuğu kararıyor ve içi yumuşuyor. Muzları buzdolabına koymak yerine, oda sıcaklığında saklamak gerekiyor.

OLGUNLAŞMAMIŞ AVOKADO

Avokado da domates gibi olgunlaştıkça lezzetlenen bir besin. Buzdolabına girince olgunlaşması duran avokadolar, sert ve tatsız kalıyor. Avokadoların olgunlaşması ve daha lezzetli olması için onları buzdolabında değil, sıcak bir yerde saklamak gerekiyor. Ancak avokadolarınız yeterince olgun ise buzdolabında saklamanın bir sakıncası yoktur.

PATATES

Patatesin içinde bol miktarda nişasta bulunuyor. Nişasta ise soğuk havayı sevmiyor. Patates buzdolabına konduğunda, nişasta şekere dönüşüyor ve patates şekerleniyor ve pütürlü bir kıvama geliyor. Patatesin dokusunu korumak için ise onları soğuk değil serin bir ortamda saklamak en doğrusu.

ANANAS

Ananas, toplandıktan sonra olgunlaşmaya devam etmeyen bir meyve. Bu yüzden bütün ve olgunlaşmış ananasları oda sıcaklığında saklamak en iyi seçenek. Böylece sulu ve lezzetli yapısını koruyabiliyor.

SARIMSAK

Sarımsak buzdolabında filizleniyor ve lastik gibi bir kıvama geliyor. Ayrıca küflenme riski de artıyor. Sarımsak serin ve kuru bir yerde saklanmalı.

SOĞAN

Soğan buzdolabına konduğunda, soğuk ve nemli havanın etkisiyle yumuşuyor ve küflenebiliyor. Soğan da sarımsak gibi serin ve kuru bir yerde saklanmalı.