Buzluktaki kıymayı saatlerce beklemeye son! Bu yöntemle donmuş kıyma 10 dakikada çözülecek

Günümüzde kıymayı hızlı kullanım için dondurucuya koymak çoğu zaman birçok kişide baş ağrısına neden olabiliyor. Sık sık tekrarlanan bu durum için iki pratik çözüm bulunmuş ve test edilmiştir.





Her evin olmazsa olmaz besinlerinden biri olan kıyma, doğru saklama koşullarında uzun süre saklanabilir. Bu bağlamda genellikle dondurucuda saklanan kıyma, beklenmedik misafirler geldiğinde veya hızlı bir akşam yemeği planlandığında hemen kullanılmalıdır. Dondurulmuş kıymayı çözmek için geleneksel yöntemler arasında buzdolabında saklanması yer alır. Ancak bu yöntem uzun sürebileceğinden daha hızlı seçenekler tercih edilebilir. İki acil durum yöntemi “çok kolay” dedirtecek pratik çözümler sunuyor.

DONMUŞ KIYMA ÇÖZMENİN 2 BASİT YOLU

Dondurulmuş kıymayı çözmek için genel olarak pek çok yöntem olsa da pratik ve hızlı iki öneri öne çıkıyor. Bu yöntemlerden ilki mikrodalga çözme işlemidir. Dondurulmuş kıyma, mikrodalgada kısa sürede çözülebilir; Ancak bu süre zarfında dikkatli olmalı ve kıymayı aşırı ısıtmamalısınız. Bu yöntemi uyguladıktan sonra etin hemen pişirilmesi önemlidir.

Diğer bir seçenek ise soğuk su banyosudur. Bu yöntemde dondurulan kıyma önce bir poşete, ardından soğuk su dolu bir kaseye konulur. Su ısınınca kıymanın erimesini hızlandırmak için ilave edilmelidir. Bu tür çözme işlemi de oldukça hızlıdır ve kıymanın hemen pişirilmesi gerekir.