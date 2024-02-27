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BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta

BYD, yeni elektrikli araç modelleriyle Avrupa’yı salladı. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerini tanıtan BYD, bu modelleri 25 bin euro (yaklaşık 436 bin TL) gibi uygun bir fiyatla satışa çıkardı. BYD, bu fiyatlarla Avrupa’da elektrikli araç pazarında rakiplerini geride bırakmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:40
BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta

Çin merkezli otomotiv şirketi BYD, yeni bir elektrikli SUV modeli olan Atto 2’yi (Çin’de Yuan UP olarak biliniyor) tanıttı. Bu model, hem teknolojik özellikleri hem de uygun fiyatı ile otomobil piyasasında rekabet yaratmayı hedefliyor. BYD, bu model ile Avrupa otomobil pazarında da iddialı bir konuma gelmek istiyor. otomobil

İKİ FARKLI MOTOR VE MENZİL SEÇENEĞİ 

BYD, elektrikli araç üretiminde Çin’in önde gelen firmalarından biri. Şirket, yeni B segment SUV modeli Atto 2’yi 5 Mart’ta Avrupa’da satışa sunmaya hazırlanıyor. Atto 2, 4,3 metre uzunluğunda kompakt bir SUV olarak tasarlandı. Araç, 301 ve 401 kilometre arasında değişen iki farklı menzil seçeneği sunuyor. Ayrıca, 95 ve 177 beygir güç üreten iki farklı motor seçeneği de mevcut. Atto 2, standart olarak ısı pompası, araçtan eve enerji transferi (V2L), 8,8 inç boyutunda gösterge ekranı ve 12,8 inç bilgi-eğlence sistemi gibi teknolojik özelliklerle donatıldı. otomobil

436 BİN TL’YE ELEKTRİKLİ SUV 

Atto 2’nin Çin pazarında mart ayında teslimatlarına başlanacak. Araç, yaklaşık 14 bin dolar (yaklaşık 436 bin Türk Lirası) gibi uygun bir fiyatla satılacak. Bu fiyat, elektrikli araçlara geçmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. Ancak, Avrupa’da satılacak modelin sadece üst paket seçeneğiyle ve daha yüksek bir fiyatla sunulacağı tahmin ediliyor. Bu durum, Avrupa’daki müşterilerin modeli satın alma kararlarını nasıl etkileyecek merak ediliyor.

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BYD, AVRUPA OTOMOBİL PAZARINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAK MI?

BYD’nin yeni elektrikli SUV modeli Atto 2, Avrupa otomobil pazarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Elektrikli araçların giderek daha fazla tercih edildiği bir dönemde, Atto 2’nin sunacağı teknolojik özellikler ve uygun fiyatı, elektrikli araç piyasasında önemli bir değişime neden olabilir. Özellikle bütçe dostu elektrikli araç arayanlar için BYD Atto 2, göz ardı edilmemesi gereken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Avrupa’daki otomobil severler, Atto 2’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Çin’in elektrikli araç teknolojisindeki ilerlemeleri yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

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BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta