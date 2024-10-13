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Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu, Yücel Arzen Konseriyle Başladı

Kahramanmaraş'ta Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu, Yücel Arzen konseriyle açıldı. Etkinlikleri, yerel sanatçılarla zenginleşecek.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 22:07
Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu, Yücel Arzen Konseriyle Başladı

Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nin Açılışı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen "Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu 2023-2024", ünlü sanatçı Yücel Arzen’in konseriyle start aldı. Etkinlik, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan Anlamlı Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ile olan bağının "Yedi Güzel Adam" dizisindeki "İsmail Efendi" karakteriyle başladığını ifade ederek, bu sürecin sanat kariyerinin başlangıcı olduğunu belirtti.

Yenişehirlioğlu, Cahit Zarifoğlu’nun adını taşıyan bu sezonun açılışında bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kahramanmaraş, benim gönlümde özel bir yere sahiptir. Bu sezon kapsamında tiyatro gösterileri, söyleşiler, konserler, resim sergileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu organizasyonlarda emeği geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum," dedi.

Yücel Arzen’in Performansı

Konuşmanın ardından sahne alan Yücel Arzen, "Sakarya Türküsü", "Türk Marşı" ve "Utansın" gibi eserleri seslendirdi. Sanatçının performansı, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve yoğun alkış aldı.

Başkan Fırat Görgel’den Jest

Programın sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, günün anısına Yücel Arzen’e çiçek takdim etti. Bu etkinlikle birlikte Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nun dolu dolu geçeceğinin sinyalleri verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl “Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu”...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl “Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu” temasıyla düzenlenen programının açılışında sanatçı Yücel Arzen sanatseverlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl “Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu”...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl “Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu” temasıyla düzenlenen programının açılışında sanatçı Yücel Arzen sanatseverlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl “Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu”...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl “Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu” temasıyla düzenlenen programının açılışında sanatçı Yücel Arzen sanatseverlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl “Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu”...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl “Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu” temasıyla düzenlenen programının açılışında sanatçı Yücel Arzen sanatseverlerle bir araya geldi.

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