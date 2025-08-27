Çambaşı Yaylası'nda Ablak Taşı Seyir Terası Turizmi Canlandırdı

Ordu'nun 1500 rakımlı yaylasında yeni cazibe merkezi

Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası üzerinde, yörede Ablak Taşı olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen seyir terası, bölge turizmine önemli katkı sağladı. Yapılan düzenlemeler sayesinde alan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yeni uğrak noktası haline geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ablak Taşı üzerine kurulan tesisin yaylanın doğal dokusuna uygun şekilde tasarlandığı vurgulandı. Yaylanın modern konaklama alanları, kış sporları imkanları ve eşsiz doğa güzellikleriyle ziyaretçi ilgisini çekmeye devam ettiği belirtildi.