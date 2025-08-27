DOLAR
Çambaşı Yaylası'nda Ablak Taşı Seyir Terası Turizmi Canlandırdı

Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapılan 100 metrekarelik Ablak Taşı seyir terası, yürüyüş yolları ve konaklama imkanlarıyla turizmi canlandırdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:25
Ordu'nun 1500 rakımlı yaylasında yeni cazibe merkezi

Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası üzerinde, yörede Ablak Taşı olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen seyir terası, bölge turizmine önemli katkı sağladı. Yapılan düzenlemeler sayesinde alan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yeni uğrak noktası haline geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ablak Taşı üzerine kurulan tesisin yaylanın doğal dokusuna uygun şekilde tasarlandığı vurgulandı. Yaylanın modern konaklama alanları, kış sporları imkanları ve eşsiz doğa güzellikleriyle ziyaretçi ilgisini çekmeye devam ettiği belirtildi.

Haberde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Ordu'nun 19 ilçesinde gizli kalmış güzelliklerin turizme kazandırılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu kapsamda Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Ablak Taşı'nı Ordu turizmine kazandırdı."

Seyir terası; 100 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu, ahşap kaplamalı olarak inşa edildi. Tesis bünyesinde yürüyüş yolları, kamelya, piknik masası ve gerekli diğer donatılar yer alıyor. Doğaya uyumlu tasarımıyla bölgedeki manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında olduğu kaydedildi.

Yayla ve yeni seyir terası, hem doğa turizmi hem de kış sporları arayışındaki ziyaretçiler için alternatif bir destinasyon sunuyor. Bölge yetkilileri, yapılan yatırımların Ordu turizmine olumlu katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, yörede "Ablak Taşı" olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen seyir terası bölgenin turizmine katkı sağladı.

