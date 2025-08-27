Çambaşı Yaylası'nda Ablak Taşı Seyir Terası Turizmi Canlandırdı
Ordu'nun 1500 rakımlı yaylasında yeni cazibe merkezi
Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası üzerinde, yörede Ablak Taşı olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen seyir terası, bölge turizmine önemli katkı sağladı. Yapılan düzenlemeler sayesinde alan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yeni uğrak noktası haline geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ablak Taşı üzerine kurulan tesisin yaylanın doğal dokusuna uygun şekilde tasarlandığı vurgulandı. Yaylanın modern konaklama alanları, kış sporları imkanları ve eşsiz doğa güzellikleriyle ziyaretçi ilgisini çekmeye devam ettiği belirtildi.
Haberde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Ordu'nun 19 ilçesinde gizli kalmış güzelliklerin turizme kazandırılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu kapsamda Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Ablak Taşı'nı Ordu turizmine kazandırdı."
