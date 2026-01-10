Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı

Çalı Balıkçılığa ait tekne Bozcaada açıklarında yavru kaplumbağayı denize geri bıraktı

Çanakkale'de avlanmak için Bozcaada açıklarında ağlarını denize salan Çalı Balıkçılığa ait balıkçı teknesi, ağları toplarken aralarında bir yavru caretta caretta olduğunu fark etti.

Duyarlı balıkçılar, caretta carettayı kısa sürede kurtardı ve büyük bir titizlikle doğal yaşam alanına geri saldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, teknedeki bir balıkçının caretta carettayı salmadan önce vedalaşıp öpmesi izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Teknenin kaptanı Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, ağları topladıkları sırada içinde yavru caretta caretta olduğunu fark ettiklerini, hummalı bir çalışmayla kurtarıp özenle denize geri saldıklarını belirtti.

