Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı

Çanakkale'de Çalı Balıkçılığa ait tekne, ağlarına takılan yavru caretta carettayı kurtarıp Bozcaada açıklarında doğal yaşamına geri saldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:19
Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı

Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı

Çalı Balıkçılığa ait tekne Bozcaada açıklarında yavru kaplumbağayı denize geri bıraktı

Çanakkale'de avlanmak için Bozcaada açıklarında ağlarını denize salan Çalı Balıkçılığa ait balıkçı teknesi, ağları toplarken aralarında bir yavru caretta caretta olduğunu fark etti.

Duyarlı balıkçılar, caretta carettayı kısa sürede kurtardı ve büyük bir titizlikle doğal yaşam alanına geri saldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, teknedeki bir balıkçının caretta carettayı salmadan önce vedalaşıp öpmesi izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Teknenin kaptanı Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, ağları topladıkları sırada içinde yavru caretta caretta olduğunu fark ettiklerini, hummalı bir çalışmayla kurtarıp özenle denize geri saldıklarını belirtti.

ÇANAKKALE’DE AVA ÇIKAN BALIKÇI TEKNESİ AĞLARINA TAKILAN YAVRU CARETTA CARETTAYI DENİZE GERİ...

ÇANAKKALE’DE AVA ÇIKAN BALIKÇI TEKNESİ AĞLARINA TAKILAN YAVRU CARETTA CARETTAYI DENİZE GERİ SALDI.

ÇANAKKALE’DE AVA ÇIKAN BALIKÇI TEKNESİ AĞLARINA TAKILAN YAVRU CARETTA CARETTAYI DENİZE GERİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
3
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
4
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi
5
Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı
6
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
7
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları