DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,21 -0,19%
ALTIN
4.706,03 -0,33%
BITCOIN
4.658.262,91 -2,32%

Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: Konserler, Atölyeler ve Çocuk Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 10'uncusu Çanakkale'de konserler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:48
Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: Konserler, Atölyeler ve Çocuk Etkinlikleri

Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu Çanakkale'de etkinliklerle sürüyor. Festival; konserler, tiyatro, fotoğraf yarışmaları, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle geniş bir program sunuyor.

Cezaevine konserle moral

Festival vizyonu çerçevesinde, çeşitli illerdeki ceza ve tevkifevlerindeki mahkumlara sanatı ulaştırma hedefi kapsamında, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Tiyatro ve sualtı fotoğrafçılığı ilgi gördü

İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kaçaklar" oyunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezinde yoğun ilgiyle izlendi. Ayrıca dünyanın en özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması" ünlü fotoğrafçıları ağırlamaya devam ediyor.

Atölyeler: Belgesel ve el sanatları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyosunda Doç. Dr. Hakan Aytekin, Savaş Güvezne ve Ozan Turgut eğitmenliğinde düzenlenen "Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri" katılımcılara mesleki eğitim imkanı sundu. HandeSanat Atölye'de gerçekleştirilen keçe çalışmasında ise katılımcılar el emeğiyle üretirken keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar için dolu dolu program

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanında kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Festivalin altıncı gününde çocuklar "Kağıt Geminin Yolculuğu" çocuk tiyatrosu ve "İllüzyonist Gösterisi" ile eğlendi. Ebru atölyesinde hayallerini suya yansıtan çocuklar, "Gölgelerin Peşinde Karagözle Kültür Yolculuğu: Geleneksel Gölge Oyununu Keşfediyoruz: Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" ile geleneksel sahne sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Genç yetenekler ve sokak sahne

Esas 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler "Sen de Çal" projesiyle yeteneklerini sergiledi, "Sen de Söyle" kabininde ise Çanakkale'nin yeni yıldızını olma yolunda ilk adımlar atıldı. Kabin içerisinden seçilecek iki finalist, cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek büyük finale katılma hakkı elde edecek. Ayrıca Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturuyor.

Konserler

Festival programı kapsamında Suzan Kardeş ve Serkan Çağrı konserleri izleyicilerle buluştu, etkinlikler farklı yaş gruplarından ziyaretçilere kültürel zenginlikler sundu.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: Konserler, Atölyeler ve Çocuk Etkinlikleri
3
32. Altın Koza'da Ulusal Belgesel Finalistleri Açıklandı
4
Koray Avcı Bozüyük'te Konser Verdi: 4 Eylül Kurtuluş Günü Coşkusu
5
Grammy Ödüllü Black Coffee Antalya'da konser verdi
6
32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 14 Eylül'de Başlıyor
7
GastroAntep Kültür Yolu Festivali 13-21 Eylül'de Başlıyor

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor