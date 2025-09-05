Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: Konserler, Atölyeler ve Çocuk Etkinlikleri

Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu Çanakkale'de etkinliklerle sürüyor. Festival; konserler, tiyatro, fotoğraf yarışmaları, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle geniş bir program sunuyor.

Cezaevine konserle moral

Festival vizyonu çerçevesinde, çeşitli illerdeki ceza ve tevkifevlerindeki mahkumlara sanatı ulaştırma hedefi kapsamında, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Tiyatro ve sualtı fotoğrafçılığı ilgi gördü

İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kaçaklar" oyunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezinde yoğun ilgiyle izlendi. Ayrıca dünyanın en özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması" ünlü fotoğrafçıları ağırlamaya devam ediyor.

Atölyeler: Belgesel ve el sanatları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyosunda Doç. Dr. Hakan Aytekin, Savaş Güvezne ve Ozan Turgut eğitmenliğinde düzenlenen "Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri" katılımcılara mesleki eğitim imkanı sundu. HandeSanat Atölye'de gerçekleştirilen keçe çalışmasında ise katılımcılar el emeğiyle üretirken keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar için dolu dolu program

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanında kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Festivalin altıncı gününde çocuklar "Kağıt Geminin Yolculuğu" çocuk tiyatrosu ve "İllüzyonist Gösterisi" ile eğlendi. Ebru atölyesinde hayallerini suya yansıtan çocuklar, "Gölgelerin Peşinde Karagözle Kültür Yolculuğu: Geleneksel Gölge Oyununu Keşfediyoruz: Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" ile geleneksel sahne sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Genç yetenekler ve sokak sahne

Esas 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler "Sen de Çal" projesiyle yeteneklerini sergiledi, "Sen de Söyle" kabininde ise Çanakkale'nin yeni yıldızını olma yolunda ilk adımlar atıldı. Kabin içerisinden seçilecek iki finalist, cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek büyük finale katılma hakkı elde edecek. Ayrıca Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturuyor.

Konserler

Festival programı kapsamında Suzan Kardeş ve Serkan Çağrı konserleri izleyicilerle buluştu, etkinlikler farklı yaş gruplarından ziyaretçilere kültürel zenginlikler sundu.