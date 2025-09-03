Çanakkale'de Uluslararası Keçe Çalıştayı: 6 Ülkeden Uzmanlar Katıldı

Çanakkale'de 'Uluslararası Keçe Çalıştayı' gerçekleştirildi

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde 'Geleneğin korunması, yaşatılması ve aktarımı' temasıyla düzenlenen Uluslararası Keçe Çalıştayı, Kazakistan, Moğolistan, Özbekistan, İran ve Azerbaycan'dan alanında uzman temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Serkan Emir Erkmen, çalıştayda yaptığı konuşmada, 'Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006 yılında taraf oldu ve o gün itibarıyla bu alandaki öncü rolünü her zaman güçlü şekilde üstlendi.' dedi. Erkmen, uluslararası çalışmaları ulusal düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla Kültür Yolu Festivali'nin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı ve keçe çalıştayının beş ülkenin katılımıyla gerçekleştirildiğini, sonuçların raporlanacağını belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ise çalıştayın geleneksel el sanatlarının gelişmesi açısından Çanakkale için anlamlı olduğunu söyledi. Esirgemez, 'Keçe bizim için çok önemli. Orta Asya Türk kültüründen gelen bir gelenek. Aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültür mirasında İskitler'den, Frigler'den daha öncesinde de Hititler'den gelen bir gelenek. Keçecilik, Anadolu kültür mirasında önemli bir yer edinmektedir.' ifadelerini kullandı ve yerel sanatçıların, usta öğreticilerin varlığına dikkat çekti.

Çalıştayda ele alınan konular

Etkinlikte, Serkan Emir Erkmen'in moderatörlüğünde keçecilik geleneğinin yaşatılmasının önündeki engeller ve çözüm önerileri tartışıldı. Panelde; usta-çırak ilişkileri ve icazet uygulamalarında yaşanan sorunlar, geleneksel sanatlarda akademik eğitimin rolü, mevcut kurs yapısının eksiklikleri ile mesleki ve teknik eğitimin geleneklerin aktarımındaki yeri irdelendi.

Çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç, akademisyenler ve keçe sanatçıları da katıldı. Katılımcılar, elde edilecek sonuçların raporlanarak uygulanabilir önerilere dönüştürülmesi hedefiyle ortak çalışma kararı aldı.

