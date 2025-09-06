Çanakkale Kültür Yolu Festivali: Görkem Şen Troya'da, Haluk Levent ve 'Çocuk Köyü' Coşkusu

Çanakkale Kültür Yolu Festivali sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle devam ediyor. Festivalin yedinci gününde kent meydanları, müzeler ve açık sahneler dolu dolu programlar sundu.

Troya Müzesi'nde Yaybahar ve Görkem Şen konseri

Festivalin yedinci gününde, enstrümanı Yaybahar ile dünya çapında ilgi gören müzisyen Görkem Şen, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Troya Müzesi’nde dinleyicilere unutulmaz bir konser verdi.

Dardanos'ta Balkan Ezgileri

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde "Dardanos'ta Balkan Esintileri" adlı konserle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Troya Müzesi Restorasyon Atölyesi kapılarını açtı

"Perdeler Açılıyor" etkinliği kapsamında Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ziyarete açılarak ziyaretçilere kültürel mirasın korunma sürecine tanıklık etme imkânı sağlandı.

Assos gezisi ile yerinde keşif

Assos Ören Yeri'ne düzenlenen gezide katılımcılar, uzman Seçkin Akçiçek rehberliğinde bölgenin tarih ve kültür mirasını yerinde keşfetti.

Çocuklar için 'Çocuk Köyü' ve atölyeler

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan "Çocuk Köyü"; atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik misafirleri ağırladı. Festivalin altıncı gününde çocuklar "Bil Bakalım Bilgi Yarışması" ve "Lemi Abi ve Zuzi ile Çocuk Şarkıları Konseri" ile eğlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Renklerle Yeşil Dönüşüm" atölyesinde eğitmenler Selin Perk, Dilvin İpek ve Hazel Düzgün eşliğinde çocuklar, geri dönüşüm malzemeleriyle yaratıcılıklarını sergileyerek çevre bilinci kazandı.

Festivalde sürpriz konser: Haluk Levent

Festival programı kapsamında sanatçı Haluk Levent de sahne alarak izleyicilere enerjik bir performans sundu.

Çanakkale'nin yeni yıldızı bugün seçilecek

Esas 17 Burda AVM'de gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında piyano ile yeteneklerini sergiliyor. "Sen de Söyle" kabininde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilen iki finalist bugün Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük finale katılacak.

Sokak Sahne genç müzisyenleri ağırlıyor

Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne" platformunda genç müzisyenler izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

