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Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Beşinci Gün Etkinlikleri Devam Ediyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, sanat ve kültürü birleştiren etkinliklerle dolu beşinci gününü geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:52
Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Beşinci Gün Etkinlikleri Devam Ediyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 31 Ağustos tarihinden bu yana şehrin kültürel ve sanatsal hayatına enerji katmaya devam ediyor. Festivalin 9. durağı olan Çanakkale, 5. gününde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Etkinlikler ile Dolu Bir Gün

Dün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu konseri, solist Bekir Ünlüataer önderliğinde ilgiyle dinlendi. Aynı zamanda Troya Müzesi’nde düzenlenen 3. Troas Sempozyumu da festival katılımcılarını ağırlayarak büyük ilgi topladı.

Atölye Çalışmaları ve Etkinlikler

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "İpekten Sanata", Nedime Hanım Konağı'nda "Ahşap Baskı" ve Eski Liman Müdürlüğü'nde "Geri Dönüşen Camlar, Cam Dekorlama" atölyeleri düzenlendi. Çanakkale Seramik Müzesi'nde ise "Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çocuklar İçin Rengarenk Aktiviteler

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan "Çocuk Köyü" ile minik ziyaretçiler çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi. Festivalin 5. gününde çocuk tiyatrosu "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" ve "Feyza Hoca ile Çocuk Yogası" etkinlikleri yapıldı.

Ebru Yaşar'dan Coşkulu Performans

Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konser veren Ebru Yaşar, on binlerce hayranının katılımı ile sahneyi coşturdu. Konser sırasında iki hayranını sahneye davet ederek onlarla dans eden sanatçı, duygu dolu bir konuşma yaparak Çanakkale’nin önemine vurgu yaptı.

Yaşar, yaptığı konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bu etkinlikte sizlerle olmaktan çok mutluyum. Çanakkale, şehitlerimizin hatıralarıyla dolu bir yer. Burada olmaktan şanslıyım." şeklinde ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

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