Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sona Erdi: 10'uncu Durağında Renkli Etkinlikler

Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin 10'uncu durağı Çanakkale'de kent merkezi ve bazı ilçelerde yoğun bir program izlendi.

Etkinlikler ve Geziler

Program kapsamında Alexandria Troas Ören Yeri gezisi gerçekleştirildi; Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası'nda düzenlenen "Çanakkale Anı Dalışı" etkinliği dikkat çekti. Ayrıca Sokak Sahne'de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

Çocuklara Özel Atölyeler

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan "Çocuk Köyü" minik misafirleri ağırladı. "Tarih Koruyucuları" programıyla kültürel mirasa sahip çıkma bilinci kazandırılırken, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Robotik Kodlama" etkinliğinde çocuklar temel kodlama becerileri edindi.

Minikler "Maske Atölyesi"nde renkli maskeler tasarladı; "Karagöz Kukla Atölyesi"nde "Asetat Karagöz Yapımı ve Karagöz Orman Bekçisi Gösterisi" ile el sanatlarını deneyimledi. "Hayal Dükkanı" çocuk oyunu ise Esas 17 Burda AVM'de sahnelendi.

Kapanış Konseri

Festivalin son gününde şarkıcı Salman Tin sahne alarak programı noktaladı.

