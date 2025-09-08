Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sona Erdi: 10'uncu Durağında Renkli Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 10'uncu durağı Çanakkale'de konser, geziler, atölye ve çocuk programlarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:22
Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sona Erdi: 10'uncu Durağında Renkli Etkinlikler

Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin 10'uncu durağı Çanakkale'de kent merkezi ve bazı ilçelerde yoğun bir program izlendi.

Etkinlikler ve Geziler

Program kapsamında Alexandria Troas Ören Yeri gezisi gerçekleştirildi; Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası'nda düzenlenen "Çanakkale Anı Dalışı" etkinliği dikkat çekti. Ayrıca Sokak Sahne'de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

Çocuklara Özel Atölyeler

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan "Çocuk Köyü" minik misafirleri ağırladı. "Tarih Koruyucuları" programıyla kültürel mirasa sahip çıkma bilinci kazandırılırken, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Robotik Kodlama" etkinliğinde çocuklar temel kodlama becerileri edindi.

Minikler "Maske Atölyesi"nde renkli maskeler tasarladı; "Karagöz Kukla Atölyesi"nde "Asetat Karagöz Yapımı ve Karagöz Orman Bekçisi Gösterisi" ile el sanatlarını deneyimledi. "Hayal Dükkanı" çocuk oyunu ise Esas 17 Burda AVM'de sahnelendi.

Kapanış Konseri

Festivalin son gününde şarkıcı Salman Tin sahne alarak programı noktaladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin 10'uncu durağı Çanakkale'de, etkinliklerin son gününde kent merkezi ve bazı ilçelerde konser, gezi, gösteri ve tiyatro oyunu sahnelenmesi gibi programlar düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle...

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Grammy Ödüllü Black Coffee Antalya'da konser verdi
2
THY 1994 sonrası doğanları işe alıyor! Ayda en az 45 bin TL maaş verilecek
3
Elektrikli Araçlarda Fiyat İndirimi: Deepal S7 Artık Daha Ucuz!
4
Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sona Erdi: 10'uncu Durağında Renkli Etkinlikler
5
Tunceli'de 'Bir Anadolu Şenliği' — Ferhat Göçer Konseri
6
Kahramanmaraş Andırın'da Yamaç Paraşütü Festivali — 45 Sporcu Katıldı
7
21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Kayseri'de başladı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat