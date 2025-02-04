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Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali 9-11 Mayıs'ta Başlıyor!

Çanakkale, 9-11 Mayıs'ta Uluslararası Seramik Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Kültürel miras seramiklerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:19
Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali 9-11 Mayıs'ta Başlıyor!

Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde gerçekleşecek olan Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali, 9-11 Mayıs tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin Lansmanı Yapıldı

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Geleneksel Çanakkale Seramiklerini Yaşatma Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalin lansmanı, kentteki bir otelde gerçekleştirdi.

ÇOMÜ Rektör Vekili'nden Önemli Açıklamalar

Lansmanda konuşan ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale'nin güçlü bir tarihinin yanı sıra sanatı ve zanaatıyla da öne çıktığını vurguladı. Aydın, seramik geleneğinin Troya'dan günümüze kadar uzanan zengin kültürel mirası temsil ettiğini ifade etti.

Çanakkale'nin Festivaller Şehri Olma Vizyonu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, festival için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Çanakkale'nin artık bir “festivaller şehri” olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. Esirgemez, "Kültürel mirası bırakmada seramik, olmazsa olmaz. Çanakkale’de 3 bin yıldır kesintisiz olarak sürdüğünü görüyoruz." dedi.

Kültürel Mirası Koruma Vurgusu

Festivale katılım gösteren Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Belediye Başkan Vekili Özlem Eryiğit ve çok sayıda akademisyen ile seramik sanatçısı, bu etkinliğin seramiklerin korunması ve tanıtılmasında büyük rol oynayacağını belirtti. Festival, hem yerel hem de uluslararası düzeyde Çanakkale'nin kültürel zenginliğini sergileyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek "Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali"...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek "Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali", 9-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Geleneksel Çanakkale Seramiklerini Yaşatma Derneği ile Turizm ve Destinasyon Yönetimi Derneğince düzenlenecek festivalin lansman toplantısı kentteki bir otelde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek "Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali"...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek "Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali", 9-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Geleneksel Çanakkale Seramiklerini Yaşatma Derneği ile Turizm ve Destinasyon Yönetimi Derneğince düzenlenecek festivalin lansman toplantısı kentteki bir otelde yapıldı.

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