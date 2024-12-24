Çanakkale'ye Bu Yıl 859 Bin Turist Akın Etti

Çanakkale'deki Müze ve Ören Yerlerine Büyük İlgi

Çanakkale, bu yıl toplam 859 bin 624 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, kentte düzenlenen basın toplantısında 2024 yılına yönelik kültür ve turizm faaliyetlerinin ayrıntılarını paylaştı.

Kültür Turizmi ile Öne Çıkıyor

Esirgemez, Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki konumunun, turizm sezonunu 5-6 aya kadar uzattığını belirtti. Kentin başlıca kültürel değerleri arasında Troya Ören Yeri, Troya Müzesi, Assos Ören Yeri, Apollon Smintheion ve Alexandria Troas Ören Yeri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerinin de en çok ziyaret edilen bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.

Güç Birliği ile Turizm Potansiyelinin Artması

“Çanakkale turizminde güç birliği” mottosuyla daha fazla tanıtım yapmayı hedeflediklerini söyleyen Esirgemez, "Çanakkale’nin hizmet sektöründe tek çıkış noktası turizm. Arzumuz, ilimizin tanınırlığını ve turizm potansiyelini en üst seviyelere çıkarmaktır.” dedi.

Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Kentte Cumhurbaşkanlığı kararnameli olarak 9 kazının sürdüğünü belirten Esirgemez, Assos, Alexandria Troas, Parion ve Troya ören yerlerindeki kazıların 12 ay boyunca devam ettiğini ifade etti.

Ziyaretçi İstatistikleri

Bu yıl gerçekleştirilen ziyaretler arasında Apollon Smintheion’a 17 bin 261, Troya Ören Yeri’ne 349 bin 577, Assos Ören Yeri’ne 221 bin 872, Alexandria Troas’a 22 bin 631 ve Troya Müzesi’ne 248 bin 283 ziyaretçi gerçekleşti.

Yerli ve Yabancı Misafirler

Esirgemez, 2023 yılında Troya Müzesi'ni 164 bin 677 kişinin ziyaret ettiğini ve bir önceki yıla göre sayının arttığını ifade ederek, hedeflerinin gelecek yıl bu rakamları daha da yükseltmek olduğunu belirtti.

Konaklama İstatistikleri

Konaklama verilerine göre, 1 milyon 124 bin 615 kişi tesislerde konakladı; bunların 195 bin 742’si yabancı, 928 bin 873’ü yerli turistlerden oluştu. En çok konaklayanlar arasında Romanya, Bulgaristan, Tayvan ve ABD vatandaşları yer aldı.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

2023 yılı içinde Çanakkale'de tesis sayısının 716 olduğu bildirilirken, 237 adet turizm işletme belgeli tesis bulunuyor. 611 konuta da turizm amaçlı konut izin belgesi verildi.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası'na kayıtlı 322 turist rehberi ve 59 seyahat acentesi bulunmakta. Ayrıca, yılın başından itibaren 20 bin 780 kruvaziyer turisti ağırlayan kentte, yıl sonuna kadar bu sayının 22 bin 640 olacağı öngörülüyor.

Yıl boyunca yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren Esirgemez, kentteki turizmin artmaya devam edeceğini vurguladı.

Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdür Çağman Esirgemez, kentteki bir otelde 2024 yılı kültür ve turizm faaliyetleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.