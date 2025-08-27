DOLAR
41,04 0%
EURO
47,62 0,49%
ALTIN
4.461,66 0,26%
BITCOIN
4.559.545,02 0,22%

Canhasan 3 Höyüğü'nde 7 bin 450 Yıllık Sokak Yapısı: Kazılar Sürüyor

Karaman'daki Canhasan 3 Höyüğü'nde milattan önce 7 bin 450 yıllarına tarihlenen 1x8 metrelik sokak yapısı ve çanak çömleksiz Neolitik eserler bulundu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:06
Canhasan 3 Höyüğü'nde 7 bin 450 Yıllık Sokak Yapısı: Kazılar Sürüyor

Canhasan 3 Höyüğü'nde 7 bin 450 yıllık sokak yapısı gün yüzüne çıkıyor

Karaman'daki Canhasan 3 Höyüğünde bulunan ve milattan önce 7 bin 450 yılları civarına tarihlendirilen sokak yapısında kazı çalışmaları sürüyor.

Kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Adnan Baysal başkanlığında 2022'den bu yana devam ediyor. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında merkeze bağlı Alaçatı köyünde yürütülüyor.

Kazı alanında ortaya çıkan mimari ve boyutlar

Arkeologlar, 1 metre genişliğinde, 8 metre uzunluğunda bir sokak yapısı ile karşılaştı. Baysal, çalıştıkları alanın şu anda 10 metreye 30 metre civarında olduğunu belirterek, ortaya çıkan mimarinin önemine dikkat çekti.

Baysal'ın açıklamalarından bazı bölümler: "Burada bir sokak konsepti var. Bu konsept gelişerek günümüzdeki belki de büyük şehircilik anlayışının oluşmasında ilk adım olarak kabul edilebilir. ... Bu konsept ilk defa olmasa bile belki de Anadolu için veya bu dönem için yani çanak çömleksiz Neolitik için ilklerden bir tanesi."

Baysal, ayrıca "Bu bizim için çok sürpriz ve önemli bir çalışma" dedi ve buldukları sokağın dönemselleştirilmesine ilişkin olarak "Şu anda bulduğumuz sokak milattan önce 7 bin 450 yılları civarına tarihleniyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aletler ve nadir buluntular

Kazılarda ev ve sokak yapısının yanı sıra, dönem insanlarının yaşamına dair çok sayıda arkeolojik bulgu elde edildi. Ekip, obsidiyenden yapılmış kesiciler, kazıyıcılar, bıçaklar ve ok uçları tespit etti; bazı ok uçlarının üzerine çok ince desenler işlendiği görüldü. Ayrıca nadir bir obje olan obsidiyenden bir ayna da gün yüzüne çıkarıldı.

Baysal, "Çalışmalarımızda insanların geride bırakmış olduğu kültür kalıntılarının hepsini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz" diyerek, bulunan eserlerin bölge arkeolojisinin zenginliğini gösterdiğini vurguladı: "Ülkemizin arkeolojisinin çok zengin olduğunu söyleyebiliriz."

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Canhasan 3 Höyüğü'nde 7 bin 450 Yıllık Sokak Yapısı: Kazılar Sürüyor
3
4 Eylül Sivas Kongresi 106. Yılında Etkinliklerle Anılıyor
4
Çambaşı Yaylası'nda Ablak Taşı Seyir Terası Turizmi Canlandırdı
5
Erzurum Valisi Çiftçi'den 91 Yaşındaki Naciye Nineye Destek
6
Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi