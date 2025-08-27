Canhasan 3 Höyüğü'nde 7 bin 450 Yıllık Sokak Yapısı: Kazılar Sürüyor

Canhasan 3 Höyüğü'nde 7 bin 450 yıllık sokak yapısı gün yüzüne çıkıyor

Karaman'daki Canhasan 3 Höyüğünde bulunan ve milattan önce 7 bin 450 yılları civarına tarihlendirilen sokak yapısında kazı çalışmaları sürüyor.

Kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Adnan Baysal başkanlığında 2022'den bu yana devam ediyor. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında merkeze bağlı Alaçatı köyünde yürütülüyor.

Kazı alanında ortaya çıkan mimari ve boyutlar

Arkeologlar, 1 metre genişliğinde, 8 metre uzunluğunda bir sokak yapısı ile karşılaştı. Baysal, çalıştıkları alanın şu anda 10 metreye 30 metre civarında olduğunu belirterek, ortaya çıkan mimarinin önemine dikkat çekti.

Baysal'ın açıklamalarından bazı bölümler: "Burada bir sokak konsepti var. Bu konsept gelişerek günümüzdeki belki de büyük şehircilik anlayışının oluşmasında ilk adım olarak kabul edilebilir. ... Bu konsept ilk defa olmasa bile belki de Anadolu için veya bu dönem için yani çanak çömleksiz Neolitik için ilklerden bir tanesi."

Baysal, ayrıca "Bu bizim için çok sürpriz ve önemli bir çalışma" dedi ve buldukları sokağın dönemselleştirilmesine ilişkin olarak "Şu anda bulduğumuz sokak milattan önce 7 bin 450 yılları civarına tarihleniyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aletler ve nadir buluntular

Kazılarda ev ve sokak yapısının yanı sıra, dönem insanlarının yaşamına dair çok sayıda arkeolojik bulgu elde edildi. Ekip, obsidiyenden yapılmış kesiciler, kazıyıcılar, bıçaklar ve ok uçları tespit etti; bazı ok uçlarının üzerine çok ince desenler işlendiği görüldü. Ayrıca nadir bir obje olan obsidiyenden bir ayna da gün yüzüne çıkarıldı.

Baysal, "Çalışmalarımızda insanların geride bırakmış olduğu kültür kalıntılarının hepsini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz" diyerek, bulunan eserlerin bölge arkeolojisinin zenginliğini gösterdiğini vurguladı: "Ülkemizin arkeolojisinin çok zengin olduğunu söyleyebiliriz."