Canik Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sınırsız Sosyal Destek

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi, ilçede sosyal destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok sosyal yardım, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Destek Kapsamı

Canik Belediyesi, gıda paketi, alışveriş kartı, sıcak yemek, ısınma, akülü ve manuel tekerlekli sandalye başta olmak üzere farklı sosyal destekler sağlıyor. Belediye, dar gelirli aileler ile özel gereksinimli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Ekiplerin Çalışması ve Hizmet

Belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştiriyor ve destekleri doğrudan hanelere teslim ediyor. Ayrıca, ulaştırılan akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin genel bakım ve onarım işlemleri de yapılıyor.

Başkan İbrahim Sandıkçı'nın Açıklaması

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çalışmalarla ilgili olarak "Canik’imizde gönüllere ulaşıyoruz" ifadesini kullandı ve ekledi: "Canik’imizde sosyal destek çalışmalarımıza büyük bir hassasiyetle devam ediyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimiz ile özel gereksinimli vatandaşlarımıza sosyal desteklerimizi ulaştırıyoruz. Ekiplerimizle birlikte ihtiyaç takiplerini düzenli olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza ulaştırdığımız akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin genel bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Canik’imizde gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ediyor, gönüllere dokunmaya devam ediyoruz."

