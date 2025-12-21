Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü

Eski binalar restorasyonla yaşam merkezine dönüştü

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki atıl durumda olan eski okul binalarının restorasyonlarını tamamlayarak mahalle konakları olarak vatandaşların hizmetine sunduklarını açıkladı.

Mahalle konakları içinde muhtarlık, ilk yardım ve sosyal aktivite bölümlerinin yer aldığını belirten Sandıkçı, Canik’imize yeni mahalle konakları kazandırmayı sürdürüyoruz dedi.

Gökçepınar, Tekkiraz ve Avluca mahallelerine kazandırılan konakların ardından Üçpınar, Toygar ve Kestanepınar mahallelerinde de yeni konakların hizmete sunulacağını ifade eden Sandıkçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

Canik’imize hemşehrilerimizin sosyalleşebildiği ve aynı zamanda muhtarlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabildiği yeni mahalle konakları kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizde belirlediğimiz, atıl durumda olan eski okul binalarının restorasyon işlemlerini gerçekleştirerek mahalle konaklarına dönüştürüyoruz. Atıl binaları, çocuklarımızın sosyal aktivitelerle bir araya geldiği, hemşehrilerimizin buluştuğu, muhtarlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştığı yaşam merkezleri haline getiriyoruz. Gökçepınar, Avluca ve Tekkiraz mahallelerimize kazandırdığımız mahalle konaklarımıza Üçpınar, Toygar ve Kestanepınar mahalle konaklarıyla yenilerini ekleyeceğiz. Üçpınar, Toygar ve Kestanepınar mahallelerimizde mahalle konağı yapım çalışmalarımız sürüyor. İnşallah, çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayıp yeni mahalle konaklarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız

Belediye yetkilileri, projelerin tamamlanmasının ardından ilçede erişilebilir hizmet noktalarının artacağını ve sosyal yaşamın güçleneceğini vurguluyor.

