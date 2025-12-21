DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.673,57 -0,57%

Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü

Canik Belediyesi, atıl eski okul binalarını restorasyonla mahalle konaklarına dönüştürdü; muhtarlık, ilk yardım ve sosyal aktivite alanlarıyla hizmete sunuluyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:09
Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü

Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü

Eski binalar restorasyonla yaşam merkezine dönüştü

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki atıl durumda olan eski okul binalarının restorasyonlarını tamamlayarak mahalle konakları olarak vatandaşların hizmetine sunduklarını açıkladı.

Mahalle konakları içinde muhtarlık, ilk yardım ve sosyal aktivite bölümlerinin yer aldığını belirten Sandıkçı, Canik’imize yeni mahalle konakları kazandırmayı sürdürüyoruz dedi.

Gökçepınar, Tekkiraz ve Avluca mahallelerine kazandırılan konakların ardından Üçpınar, Toygar ve Kestanepınar mahallelerinde de yeni konakların hizmete sunulacağını ifade eden Sandıkçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

Canik’imize hemşehrilerimizin sosyalleşebildiği ve aynı zamanda muhtarlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabildiği yeni mahalle konakları kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizde belirlediğimiz, atıl durumda olan eski okul binalarının restorasyon işlemlerini gerçekleştirerek mahalle konaklarına dönüştürüyoruz. Atıl binaları, çocuklarımızın sosyal aktivitelerle bir araya geldiği, hemşehrilerimizin buluştuğu, muhtarlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştığı yaşam merkezleri haline getiriyoruz. Gökçepınar, Avluca ve Tekkiraz mahallelerimize kazandırdığımız mahalle konaklarımıza Üçpınar, Toygar ve Kestanepınar mahalle konaklarıyla yenilerini ekleyeceğiz. Üçpınar, Toygar ve Kestanepınar mahallelerimizde mahalle konağı yapım çalışmalarımız sürüyor. İnşallah, çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayıp yeni mahalle konaklarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız

Belediye yetkilileri, projelerin tamamlanmasının ardından ilçede erişilebilir hizmet noktalarının artacağını ve sosyal yaşamın güçleneceğini vurguluyor.

CANİK'TE ATIL BİNALAR MAHALLE KONAĞINA DÖNÜŞTÜ

CANİK'TE ATIL BİNALAR MAHALLE KONAĞINA DÖNÜŞTÜ

CANİK'TE ATIL BİNALAR MAHALLE KONAĞINA DÖNÜŞTÜ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaca'da hayırsever çift 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi
2
Emeklilerin Teşekkürü: Başkan Muhammet Sunar’a Teşekkür Plaketi
3
Gabar’da 100 Bin Fidan Hedefi: Bayraktar'tan 'Yeşil ve Enerjide Bağımsız Türkiye' Mesajı
4
Kızılay Diyarbakır'da Otizmli Çocuklara Unutulmaz Gün
5
BEUN YÖK 2025 Raporu'nda İlk 20'de: İnovasyon, İklim Eylemi ve Erişilebilirlikte Başarı
6
Kocaeli'de Üst Geçitlerde Buzlanmaya Özel Solüsyonla Müdahale
7
İğneada Balıkçı Barınağı'nda Su Ürünleri Denetimi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025