Canik’te Mazgal Temizliği 7/24 — Sağanak Yağışa Önlem

Canik Belediyesi, Meteoroloji uyarıları sonrası ilçede 7 gün 24 saat mazgal temizliği ve kontrolleri yaparak sağanak yağışlara karşı önlem alıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:48
Canik’te Mazgal Temizliği 7 gün 24 saat

Belediye ekipleri sağanak yağışlara karşı teyakkuzda

Samsun’un Canik Belediyesi, ilçe genelinde mazgal temizliği çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, sahada yürütülen çalışmalarla yağış kaynaklı olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Meteorolojinin haftalık hava tahmin raporunda yağışlı ve sağanak yağışlı hava beklendiğinin bildirilmesinin hemen ardından gerekli önlemleri alan Canik Belediyesi, çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Ekipler, ilçede düzenli denetim ve temizlik yapıyor.

İlçe genelinde görev yapan ekipler, caddeler ve sokaklardaki mazgalları periyodik olarak kontrol ediyor ve mazgalları tek tek temizliyor. Müdahale ekipleri gün doğumunu sahada karşılayarak olası tıkanma ve taşkın risklerine karşı önlem alıyor.

Canik Belediyesi yetkilileri, sağanak yağışlar nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına ekiplerin sahada teyakkuz halinde çalıştığını bildirdi.

