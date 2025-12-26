DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı'ya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesindeki vaşakları görüntüledi; 'ormanın hayaleti' ormanda yürürken kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:38
Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Fotokapanla Görüntülendi

Fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını belgeledi

Çankırı'ya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakları görüntüledi.

Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve 'ormanın hayaleti' diye anılan vaşaklar, kaydedilen görüntülerde ormanda yürürken görüldü.

Doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi ve vaşakların doğal yaşam alanlarındaki hareketlerini kayda geçirdi.

ÇANKIRI'DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLARI...

ÇANKIRI'DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLARI GÖRÜNTÜLEDİ.

ÇANKIRI'DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLARI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Tunahan İçin Seferberlik: Engelli Gence Yardım Yağdı
2
Karapınar’da ÇEDES Etkinliği: Öğrenciler Sultan Selim Camii’nde Sabah Namazında Buluştu
3
OEDAŞ ve ESO'dan 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Eğitim İş Birliği — 120 Öğrenciye Sertifika
4
Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında
5
Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi
6
Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz
7
Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı