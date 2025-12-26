Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Fotokapanla Görüntülendi

Fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını belgeledi

Çankırı'ya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakları görüntüledi.

Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve 'ormanın hayaleti' diye anılan vaşaklar, kaydedilen görüntülerde ormanda yürürken görüldü.

Doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi ve vaşakların doğal yaşam alanlarındaki hareketlerini kayda geçirdi.

ÇANKIRI'DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLARI GÖRÜNTÜLEDİ.