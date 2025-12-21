DOLAR
Çardaklı’da Mera Islahı Başladı: Şırnak’ta Sürdürülebilir Tarım Hamlesi

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Silopi’nin Çardaklı köyünde 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında meralarda saha incelemeleri ve verimlilik çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:43
Saha çalışmaları ve yerinde incelemeler sürüyor

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyünde yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında saha çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, meraların mevcut durumunu yerinde kontrol ederek proje kapsamındaki uygulamaları değerlendirdi.

Yapılan incelemelerde, meraların verimliliğinin artırılmasına yönelik planlanan uygulamalar ele alındı ve çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğü rapor edildi. Teknik ekipler, mera alanlarının koruma önlemleri ve kullanım düzenlemeleri üzerinde incelemeler yaptı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, mera alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla denetim ve saha çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Projenin hedefi, bölge meralarının uzun vadeli verimliliğini güvence altına almak ve yerel tarım faaliyetlerini desteklemektir.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

