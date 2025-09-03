Carmina Burana Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda — 1. Denizli Opera ve Bale Günleri'nde Büyüleyici Sahneleme

Carmina Burana Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda

1. Denizli Opera ve Bale Günleri'nde İzmir Devlet Opera ve Balesi sahne aldı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında, Carl Orff'un ünlü eseri "Carmina Burana" Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen eserde orkestrayı Vladimir Lungu, koroyu ise Orhan Öner Özcan yönetti; temsilde eserin bir sahne kantatı olarak sunumu dikkat çekti.

Hierapolis'in tarihi atmosferinde gerçekleştirilen gösteriyi, tiyatroyu dolduran binlerce kişi izleme fırsatı yakaladı. Etkinlik, antik mekandaki etkileyici sahne düzeni ve güçlü müzik performansıyla öne çıktı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Yerleşik temsillerimizin yanı sıra turneler ve uluslararası festivallerle coğrafi sınırları ortadan kaldırıyoruz. Sanatseverlerimizin büyük ilgisi ve teveccühüne teşekkür ederiz. Burada 10 bini aşkın kişinin aynı heyecana tanıklık etmesi bizim için gurur vericidir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "sanat şehri Denizli" hayaline adım adım yaklaştıklarını ifade ederek, bu etkinlikle buna bir adım daha yaklaşmış olduklarını belirtti.

Etkinliğe, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda misafir katıldı.

Festival programı, Haziran ayında Aşk-ı Memnu operasıyla başlamış; Laodikya Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseriyle devam etmişti. Etkinlik, 29 Kasımda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek Kuğu Gölü balesiyle sona erecek.

