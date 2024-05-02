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Carrefoursa’da çılgın indirim kampanyası! 10 Mayıs’a kadar yetişen mutfak fuller

CarrefourSA müşterilerine tasarruf fırsatları sunmaya devam ediyor! 10 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak olan 4x4’lük fırsatlarda birbirinden değerli ürünlerde cazip indirimler sizleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:43
Carrefoursa’da çılgın indirim kampanyası! 10 Mayıs’a kadar yetişen mutfak fuller

Tat domates salçası Biryağ ayçiçek yağı Barilla makarna çeşitleri zeytinyağı ve sirke çeşitleri gibi birçok üründe çılgın indirimler mevcut. CarrefourSA Kart sahipleri bu indirimlerden faydalanarak tasarruf edebilecek. Carrefour kartı olmayan müşteriler için kasa noktalarından kart edinme imkanı da sağlanıyor.

CarrefourSA Dev İndirimde Ürünlerin Fiyatı Ne Kadara Düşüyor?

CarrefourSA müşterilerine büyük tasarruf fırsatları sunuyor! 10 Mayıs'a kadar geçerli olan 4x4’lük indirimlerde pek çok üründe çılgın fiyat avantajları sizleri bekliyor. Tat domates salçası Biryağ ayçiçek yağı Barilla makarna çeşitleri zeytinyağı ve sirke gibi temel mutfak ihtiyaçlarında büyük indirimler var. CarrefourSA Kart sahipleri alışverişlerinde ekstra avantajlar elde ediyor.

Carrefoursa’da çılgın indirim kampanyası! 10 Mayıs’a kadar yetişen mutfak fuller

• 2 L Yudum Egemden Yumuşak Lezzet Zeytinyağı 619.90 TL

1 L Komili Doğu Bahçeleri Natürel Sızma Zeytinyağı 289.90 TL

• 1 L Fersan Üzüm Sirkesi 48.93 TL

1 L Ferfresh Beyaz Sirke 25.13 TL

• 1 kg Tat Osmancık Pirinç 49.90 TL

1 kg Tat Yerli Kırmızı Mercimek 38.90 TL

Zaman zaman çeşitli ürünlerde Carrefor kartı olanlara indirim uygulanıyor. Market raflarındaki ürünler incelendiğinde de bazı ürünlerin normal satış fiyatı ile Carrefour Kart fiyatları arasında ciddi fark olduğu görülüyor. Carrefour müşterilerinin kart edinmesi avantaj sağlıyor.

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Carrefoursa’da çılgın indirim kampanyası! 10 Mayıs’a kadar yetişen mutfak fuller

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