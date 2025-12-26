DOLAR
Çatak’ta soba bacası yangını: Çatı kullanılamaz, 2 kişi dumandan etkilendi

Van'ın Çatak ilçesinde soba bacasından çıkan yangın iki katlı binanın çatısını yaktı; 2 kişi dumandan etkilendi, çatı kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:46
Çatak’ta soba bacası yangını: Çatı kullanılamaz, 2 kişi dumandan etkilendi

Çatak’ta soba bacası yangını: Çatı kullanılamaz, 2 kişi dumandan etkilendi

Van’ın Çatak ilçesi Teknecik Mahallesi Saygın Sokak'ta sabah saatlerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı ve 2 kişi dumandan etkilendi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, yangın bir evin soba bacasından çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iki katlı binanın çatısını sardı.

Müdahale ve yaralanmalar

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, evin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu çatının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

