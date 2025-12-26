Çatak’ta soba bacası yangını: Çatı kullanılamaz, 2 kişi dumandan etkilendi

Van’ın Çatak ilçesi Teknecik Mahallesi Saygın Sokak'ta sabah saatlerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı ve 2 kişi dumandan etkilendi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, yangın bir evin soba bacasından çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iki katlı binanın çatısını sardı.

Müdahale ve yaralanmalar

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, evin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu çatının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

