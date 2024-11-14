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Çatalhöyük'ten Kaçırılan Ana Tanrıça Heykelciği, Konya'ya Döndü

Çatalhöyük'ten kaçırılan Ana Tanrıça Heykelciği, 1960'ların kazılarından sonra Konya'da sergilenmeye başladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:45
Çatalhöyük'ten Kaçırılan Ana Tanrıça Heykelciği, Konya'ya Döndü

Çatalhöyük'ten Kaçırılan Heykelcik Nihayet Türkiye'ye Döndü

Konya'da, 9 bin yıl öncesine ışık tutan Çatalhöyük'ten 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kazılar sırasında keşfedilen Ana Tanrıça Heykelciği, yurt dışından geri getirildi. Yıllar önce ABD'deki Shelby White koleksiyonuna kaçırılan bu önemli eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabalarıyla Türkiye'ye döndü.

Heykelciğin Yeni Sergi Mekanı

Geri getirildikten sonra bir süre Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen heykelcik, şu anda Konya Müzesi'nde yerini aldı. Uluslararası Kültür Varlığı Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında, Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Sergi Açılışında Duygulu Anlar

Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, sergi açılışı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Anadolu topraklarının çok özel bir mirasa sahip olduğunu vurguladı. Türkan, eserlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Bugün sergimizde, Çatalhöyük'ten 1960'ların sonunda kazılar sırasında kaçırılmış bir eserimiz var. Büyük mücadeleler sonucu bu eseri ABD'den geri getirdik," dedi.

Ayrıca, Ana Tanrıça Heykelciği'nin yanı sıra jandarma ve polis tarafından ele geçirilen bazı diğer eserlerin de müzede sergilendiği ifade edildi. Açılışın ardından davetliler ve vatandaşlar, sergiyi büyük bir ilgiyle gezme fırsatı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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