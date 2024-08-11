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Çavuştepe Kalesi'nde Tarihi Koridorun Keşfi

Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde yeni bir koridor bulundu. Arkeologlar, bu bulgunun kalenin iç mekanlarıyla dış surları arasındaki bağlantıyı sağladığını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:54
Çavuştepe Kalesi'nde Tarihi Koridorun Keşfi

Çavuştepe Kalesi'nde Yeni Bir Keşif

Van'da yapılan arkeolojik kazılarda, Urartu Krallığı döneminin önemli yapılarından olan Çavuştepe Kalesi'nde iç kale ile dış surlar arasında yeni bir koridor keşfedildi.

Kazılar Devam Ediyor

Gürpınar ilçesinde sürdürülen kazılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülüyor. Kazılarda, kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde, yaklaşık 11 metre uzunluğunda bir koridor bulundu.

Koridorun Önemi

Prof. Dr. Çavuşoğlu, koridorun iç kale ile dış surlar arasındaki geçişi sağladığını belirtti. Koridorun bazı bölümleri, geçmişte yaşanan depremler ve yangınlar nedeniyle yıkılmış durumda. Yangın izlerinin bulunduğu bu koridor, tarihsel açıdan oldukça önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

Yeni Bulgular ve Gelecek Çalışmalar

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çavuştepe Kalesi'nde yapılan kazılarda yangına dair kalıntıların da bulunduğunu ifade etti. Bu kalıntıların arasında kalenin dış surları ile iç mekanlar arasında bir kapının da keşfedilmesi, çalışmaları daha da heyecan verici hale getiriyor.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Bu koridor, kazılarda ortaya çıkardığımız ilk büyük bağlantı. Bu keşif, bize kalenin atölyelerine giden yolun kapılarını açacak" şeklinde konuştu. Kazı çalışmaları, bu keşiflerin ardından devam edecek.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda; kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan bir giriş koridoru bulundu.

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