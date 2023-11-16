Çay saatlerinde komşularınızı kapınızda sıra yapacak tarif bulundu! Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık simit poğaça tarifi
Çay saatleriniz de vazgeçilmez olacak, komşularınızı kapınızda sıra yapacak tarif sonunda bulundu. Bu tarif ile misafirlerinizi kıskançlıktan çatlatmaya hazır olun. Hem içi yumuşacık hem de dışı çıtır çıtır olan bu gevrek simit poğaça tarifi ile her öğlen komşularınız size gelmek isteyecek. İşte gevrek simit poğaça tarifi...
Çay saatinde ne yapacağım diye düşünmenize gerek yok. Çay saatiniz de komşularınız bu tarif ile kapınızda kuyruk oluşturacak. Hem lezzetli hem de pratik bu tarif, sizleri bağımlısı yapacak. On parmağı geçmeyen lezzeti çay saatleri sizinle!
GEVREK SİMİT POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ
- 3 su bardağı ölçüsünde un
- Yarım su bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 1 su bardağı ölçüsünde yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı ölçüsünde tuz
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde pekmez
- Üzeri için susam ve çörekotu
GEVREK SİMİTT POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI
- Önce derin bir kabının içerisine alın ve ortasını açın.
- Ortasını açmış olduğunuz unun içine yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu, pekmez ve tuzununuzu ekleyin.
- Bütün malzemelerinizi birbirine iyice karıştırarak ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçala kopartarak yuvarlayın.
- Yuvarlamış olduğunuz hamurlarınızı önce suya daha sonra susama ve çörekotuna batırarak simit şekline verin.
- Hazırlamış olduğunuz simit poğaçalarınızı önceden ısıtmış olduğunuz yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- 180°’de üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarttığınız simit poğaçalarını soğumadan servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun...