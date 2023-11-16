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Çay saatlerinde komşularınızı kapınızda sıra yapacak tarif bulundu! Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık simit poğaça tarifi

Çay saatlerinde komşularınızı kapınızda sıra yapacak tarif bulundu! Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık simit poğaça tarifi Çay saatleriniz de vazgeçilmez olacak, komşularınızı kapınızda sıra yapacak tarif sonunda bulundu. Bu tarif ile misafirlerinizi kıskançlıktan çatlatmaya hazır olun. Hem içi yumuşacık hem de dışı çıtır çıtır olan bu gevrek simit poğaça tarifi ile her öğlen komşularınız size gelmek isteyecek. İşte gevrek simit poğaça tarifi...