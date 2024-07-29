Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Haziran ve Temmuz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından Türkiye'de hava durumunun normale dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Eyyam-ı bahur olarak bilinen çöl sıcaklıklarının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği de gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcakların tekrar gelip gelmeyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.





Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, eyyam-ı bahur sıcaklıklarıyla ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu. Prof. Dr. Şen, esas sıcak hava dalgalarının Haziran ve Temmuz aylarında yaşandığını belirtti ve önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha serin olacağını ifade etti.



İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Aşırı sıcak havaların geride kaldığını belirten Prof. Dr. Şen, İstanbul’da Salı günü yağmur beklendiğini dile getirdi. Şen, “Sıcaklıklar biraz düşmeye başladı ve bu serinlik önümüzdeki günlerde de devam edecek. İstanbul'da sıcaklıklar 2-3 derece daha düşecek” dedi.

Eyyam-ı bahur olarak bilinen Afrika sıcaklıklarının gelip gelmeyeceğine yönelik tartışmalara açıklık getiren Şen, "Sıcak hava dalgalarını Haziran ve Temmuz aylarında çokça gördük. Eyyam-ı bahurun anlamı zaten sıcak hava. Eskiden de Temmuz ve Ağustos aylarında sıcak hava dalgaları hep olmuştur. Ancak önümüzdeki 20 gün içinde yeni bir sıcak hava dalgası beklenmiyor" dedi.





LA NİNA ETKİSİNE GİRECEĞİZ: İSTANBUL'A KAR YAĞABİLİR

Prof. Dr. Şen, yaz mevsiminin Eylül ayına kadar devam edeceğini ve Eylül'ün daha sıcak geçeceğini belirtti. Şen, “Bu sene La Nina etkisine gireceğiz. Ekim sonu ve Kasım aylarında yağışlar başlayacak, hava serin olacak. Bu kış Türkiye'de sert geçecek ve İstanbul'a kar yağma ihtimali var” şeklinde konuştu.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ülke genelinde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor ve hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor (40-60 km/saat).



Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.



HALKIMIZ GERÇEK UZMANLARIN DEDİKLERİNE İTİBAR ETSİN

Prof. Dr. Orhan Şen, halkın hava durumu ile ilgili spekülasyonlardan ziyade gerçek uzmanların açıklamalarına itibar etmesi gerektiğini belirtti. Şen, "Biz esas sıcak hava dalgalarını Haziran ve Temmuz aylarında yaşadık. Önümüzdeki günlerde hava daha serin olacak ve önümüzdeki 20 gün içerisinde yeni bir sıcak hava dalgası beklenmiyor" dedi.

Özetle, Türkiye, Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan aşırı sıcakların ardından daha serin bir döneme girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde eyyam-ı bahur sıcaklıkları beklenmiyor ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. La Nina etkisi ile birlikte Ekim sonu ve Kasım aylarında yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bu kış ise Türkiye genelinde sert geçebilir ve İstanbul'da kar yağma ihtimali bulunuyor.