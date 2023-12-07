Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya yüzlerce kişi alacak! Sınav yok, KPSS yok: Sadece tek bir kura!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; şehit, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılacağı müjdesini verdi. İşte ayrıntılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya yüzlerce kişi alacak! Sınav yok, KPSS yok: Sadece tek bir kura!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına 491 şehit, gazi ve gazi yakınının atamasını yapacak.

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Bakanlığın açıklamasına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla "Şehit, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirme Töreni" yarın noter huzurunda gerçekleştirilecek. 491 şehit, gazi ve gazi yakınına iş imkânı fırsatı sunuldu.

Eğitim düzeylere göre; pedagog, avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, beslenme uzmanı, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı ve Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknisyeni, sağlık teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı, teknisyen, teknisyen ve veteriner kadrolar yapılacak.

Ayrıca atananların 219'u memur, 88'i hizmetli, 24 'ü ise sürekli işçiden oluşuyor.

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