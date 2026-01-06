Çayırova'da Görme Engelliler Braille ile Kur’an-ı Kerim Öğreniyor

Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde özel kurs

Çayırova Belediyesi, Fatma Çelik Engelliler Merkezi bünyesinde görme engelli vatandaşlara yönelik Kur’an-ı Kerim kursu başlattı. Kursiyerler, özel olarak Braille (kabartma) alfabesiyle hazırlanmış Elif-Ba cüzleri ile eğitim alıyor.

Haftada iki gün verilen kurslara katılanlar, belediye tarafından sağlanan servislerle evlerinden alınıp merkeze getiriliyor; ders bitiminde tekrar ikametlerine bırakılıyor.

Kurs eğitmeni Temur Altıntaş, azimle her şeyin öğrenilebileceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bize burada imkan sağlayan belediye başkanımıza ve bütün görevlilere teşekkür ediyoruz. Buraya gelmek isteyen görme engelli özel bireylerimize de şunu söylüyorum; böyle bir imkanımız var, gelin birlikte engelleri aşalım ve asıl engelin zihinlerde olmadığını hep beraber kanıtlayalım" dedi.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'ne başvuruda bulunabileceği bildirildi.

