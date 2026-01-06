Çayırova'da Görme Engelliler Braille ile Kur’an-ı Kerim Öğreniyor

Çayırova Belediyesi, Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde Braille (kabartma) Elif-Ba cüzleriyle görme engellilere Kur’an-ı Kerim kursu veriyor; katılımcılar servisle taşınıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:38
Çayırova'da Görme Engelliler Braille ile Kur’an-ı Kerim Öğreniyor

Çayırova'da Görme Engelliler Braille ile Kur’an-ı Kerim Öğreniyor

Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde özel kurs

Çayırova Belediyesi, Fatma Çelik Engelliler Merkezi bünyesinde görme engelli vatandaşlara yönelik Kur’an-ı Kerim kursu başlattı. Kursiyerler, özel olarak Braille (kabartma) alfabesiyle hazırlanmış Elif-Ba cüzleri ile eğitim alıyor.

Haftada iki gün verilen kurslara katılanlar, belediye tarafından sağlanan servislerle evlerinden alınıp merkeze getiriliyor; ders bitiminde tekrar ikametlerine bırakılıyor.

Kurs eğitmeni Temur Altıntaş, azimle her şeyin öğrenilebileceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bize burada imkan sağlayan belediye başkanımıza ve bütün görevlilere teşekkür ediyoruz. Buraya gelmek isteyen görme engelli özel bireylerimize de şunu söylüyorum; böyle bir imkanımız var, gelin birlikte engelleri aşalım ve asıl engelin zihinlerde olmadığını hep beraber kanıtlayalım" dedi.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'ne başvuruda bulunabileceği bildirildi.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ FATMA ÇELİK ENGELLİLER MERKEZİ'NDE, GÖRME ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK KUR'AN-I...

ÇAYIROVA BELEDİYESİ FATMA ÇELİK ENGELLİLER MERKEZİ'NDE, GÖRME ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK KUR'AN-I KERİM KURSU BAŞLATILDI.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ FATMA ÇELİK ENGELLİLER MERKEZİ'NDE, GÖRME ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK KUR'AN-I...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
2
Muş'ta Karasu Nehri Buz Tuttu: Gece Sıcaklığı Eksi 20 Dereceye Düştü
3
Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge
4
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik
5
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı
6
Ereğli'de Kardan Adamı Yıkan Gençlerin İç Isıtan Özrü
7
Meteorolojiden 4 ile çığ uyarısı: Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Batman

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları