Samsun'da Fırtına: Cumhuriyet Meydanı'nda Çam Ağacı Kökünden Devrildi

Samsun'da fırtına yaşamı etkiledi: Cumhuriyet Meydanı'nda çam ağacı devrildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarı sonrası Samsun Valiliği saatte 50 km'ye kadar ulaşan rüzgar hızı nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışını ikinci bir emre kadar yasakladı.
Olay ve hasar
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan onlarca yıllık çam ağaçlarından biri kökünden söküldü. Yıkılan ağaç bazı kabloları koparırken, civardaki iş hanlarından bazılarının elektrikleri kesildi.
Yetkililer ve alınan önlemler
Görgü tanıkları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yetkililer yıkılan ağacın etrafında güvenlik önlemleri aldı ve bölgedeki olası risklere karşı inceleme başlattı.
Olayla ilgili yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdı.
