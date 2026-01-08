Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar birçok çatının zarar görmesine, ağaçların devrilmesine yol açtı; belediye ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.