Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Samsun'da fırtına etkili oldu
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi — Belediye ve itfaiye sahada
Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle birçok evin çatısı zarar gördü; bazı binaların çatıları yerinden koparak çevreye savruldu.
Ağaçların devrilmesi sonucu bazı cadde ve sokaklarda kısa süreli ulaşım aksaklıkları yaşandı.
İhbarlar üzerine belediye ekipleri ve itfaiye, hasar oluşan bölgelerde çalışma başlattı. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırmak ve tehlike oluşturan çatı parçalarını güvenli hale getirmek için müdahale ediyor.
Samsun Valiliği de kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.
