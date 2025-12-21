Çayırova'da Vaaz Sırasında İçeri Giren Pitbull Sonrası Cami Dezenfekte Edildi

Güvenlik endişesi sonrası kapsamlı hijyen çalışması

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde cuma namazı sırasında içeriye giren köpeğin cemaatin arasında dolaştığı Şekerpınar Mahallesi’ndeki Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Camisinde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı.

Geçtiğimiz cuma günü vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpeğin cami içinde ve cemaatin arasında dolaştığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, camide kapsamlı hijyen çalışması başlattı. Vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmada, cami halıları özel yıkama makineleri ve temizlik ürünleri kullanılarak detaylı şekilde temizlendi.

Belediye yetkilileri, kent genelindeki ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmalarının periyodik olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

