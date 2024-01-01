Cebinde kredi kartı olanlar hemen bunu yapsın! 31 Aralık'ta tüm bakiye sıfırlanacak!

Kredi kartı sahiplerini bekleyen bir uyarı var! Gün geçtikçe artan kredi kartı kullanımı ve hızla büyüyen mobil alışveriş trendi, şirketleri tüketicilere çeşitli cazip fırsat ve kampanyalar sunmaya yönlendiriyor. Ancak, TÜDER Genel Başkanı tarafından yapılan son dakika duyurusuyla birlikte, bu avantajların kaybedilebileceği konusunda bir uyarı yapıldı. İki tür para puanının bulunduğunu belirten Genel Başkan, normal alışverişlerden biriken puanlarla, bankaların çeşitli işbirlikleri sonucu elde edilen puanları ayırt etti.

Yıl sonuna yaklaşırken kredi kartları ve firma kartlarında biriken para puanları konusunda tüketicilere dikkat çeken TÜDER Genel Başkanı, özellikle bankaların işbirlikleriyle elde edilen puanların sınırlı bir süreyle kullanılabildiğini vurguladı. Para puanlarının süresine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Genel Başkan, bu puanların yıl sonunda silinebileceğine ve bir sonraki yıla devredilemeyeceğine dikkat çekti.





Genel Başkan, firmalar ve bankaların puan ve geçerlilik süresi konusunda tüketicilere SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapmalarının önemine değindi. Ayrıca, para puanlarının kullanımı, süresi ve müşteri bilgilendirmesi için bir yönetmelik oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Tüketicilere önemli tavsiyelerde bulunan Genel Başkan, para puanlarını kullanırken ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ve gereksiz alışverişten kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, bu ayrıcalıkların bilinçli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanılmasının önemini vurguladı.

Kredi kartı avantajlarından yararlanan herkesin dikkatini çeken bu uyarı, tüketicileri bilinçli alışveriş ve puan yönetimi konusunda daha hassas olmaya çağırıyor. Unutmayın, sadece 5 gün kaldı; avantajlarınızı kaybetmemek için harekete geçme zamanı!