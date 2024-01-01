Cebinde kredi kartı olanlar hemen bunu yapsın! 31 Aralık'ta tüm bakiye sıfırlanacak!

Kredi kartınız ile kazandığınız puanları kullanmak için son 4 gün kaldı! Elinizi çabuk tutun, fırsatı kaçırmayın!

Cebinde kredi kartı olanlar hemen bunu yapsın! 31 Aralık'ta tüm bakiye sıfırlanacak!
Yayın Tarihi:

Kredi kartı sahiplerini bekleyen bir uyarı var! Gün geçtikçe artan kredi kartı kullanımı ve hızla büyüyen mobil alışveriş trendi, şirketleri tüketicilere çeşitli cazip fırsat ve kampanyalar sunmaya yönlendiriyor. Ancak, TÜDER Genel Başkanı tarafından yapılan son dakika duyurusuyla birlikte, bu avantajların kaybedilebileceği konusunda bir uyarı yapıldı. İki tür para puanının bulunduğunu belirten Genel Başkan, normal alışverişlerden biriken puanlarla, bankaların çeşitli işbirlikleri sonucu elde edilen puanları ayırt etti.

Yıl sonuna yaklaşırken kredi kartları ve firma kartlarında biriken para puanları konusunda tüketicilere dikkat çeken TÜDER Genel Başkanı, özellikle bankaların işbirlikleriyle elde edilen puanların sınırlı bir süreyle kullanılabildiğini vurguladı. Para puanlarının süresine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Genel Başkan, bu puanların yıl sonunda silinebileceğine ve bir sonraki yıla devredilemeyeceğine dikkat çekti.

kredi kartı kullanımı

Genel Başkan, firmalar ve bankaların puan ve geçerlilik süresi konusunda tüketicilere SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapmalarının önemine değindi. Ayrıca, para puanlarının kullanımı, süresi ve müşteri bilgilendirmesi için bir yönetmelik oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Tüketicilere önemli tavsiyelerde bulunan Genel Başkan, para puanlarını kullanırken ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ve gereksiz alışverişten kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, bu ayrıcalıkların bilinçli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanılmasının önemini vurguladı.

Kredi kartı avantajlarından yararlanan herkesin dikkatini çeken bu uyarı, tüketicileri bilinçli alışveriş ve puan yönetimi konusunda daha hassas olmaya çağırıyor. Unutmayın, sadece 5 gün kaldı; avantajlarınızı kaybetmemek için harekete geçme zamanı!

Öne Çıkanlar
Buzuki Orhan, Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Programına Renk Kattı: Buzuki Orhan kim, gerçek ismi ne, nereli? Buzuki Orhan, Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Programına Renk Kattı: Buzuki Orhan kim, gerçek ismi ne, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında Eypio rüzgarı: Eypio kim, gerçek ismi ne, nereli? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında Eypio rüzgarı: Eypio kim, gerçek ismi ne, nereli?
Yumurta diyetiyle 1 haftada 5 kiloya veda edin! Diyetisyenlerin bile sır gibi sakladığı mucize diyet Yumurta diyetiyle 1 haftada 5 kiloya veda edin! Diyetisyenlerin bile sır gibi sakladığı mucize diyet
Çok Okunanlar
1-7 Ocak 2024 Haftalık Burç Yorumları: 2024'ün İlk Haftasında Burçları Neler Bekliyor? 1-7 Ocak 2024 Haftalık Burç Yorumları: 2024'ün İlk Haftasında Burçları Neler Bekliyor? Tarım Bakanlığı başvuruları açtı! KPSS şartı dahi aranmadan memur alımı yapılacak Tarım Bakanlığı başvuruları açtı! KPSS şartı dahi aranmadan memur alımı yapılacak 1 Ocak 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Günü Burçları Neler Bekliyor? 1 Ocak 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Günü Burçları Neler Bekliyor? 2024’te hangi burçlar şanslı olacak? İşte aylara göre şanslı burçlar listesi 2024’te hangi burçlar şanslı olacak? İşte aylara göre şanslı burçlar listesi SGK 100 kamu personeli alımı yapacak! KPSS'den bu puanı alanlara gün doğdu SGK 100 kamu personeli alımı yapacak! KPSS'den bu puanı alanlara gün doğdu 2022-2023 KPSS puanı olana Bakanlık'tan müjde var! Bu kadrolara çok sayıda memur alımı başladı 2022-2023 KPSS puanı olana Bakanlık'tan müjde var! Bu kadrolara çok sayıda memur alımı başladı