Bist 100
8.806,72 0%
DOLAR
32,26 0,26%
EURO
35,13 0,67%
ALTIN
2.260,6 0,82%

Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

Cem yılmaz, yeni gösterisinden elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı. Sendika da bağışın ardından Yılmaz için bir teşekkür metni yayınladı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:53
Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni performansından elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

Bağışın ardından Yılmaz'a teşekkür eden Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Sevgili üyemiz Cem Yılmaz'a tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Çok özel anların yaşandığı, hepimiz için çok kıymetli bir geceydi. Elini üzerimizden hiç çekmeyen, her zaman meslektaşlarıyla omuz omuza olan çok değerli üyemiz Özkan Uğur'u ise özlemle andık. Meslektaş adaylarımız, konservatuvar öğrencilerini de bu özel gecede ağırlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Dayanışmayla, güzel günlere" ifadelerine yer verdi. Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladıCem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladıCem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

İLGİLİ HABERLER

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
6
O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart
7
Kamuda 39 bin TL maaşla personel alımı başlatıldı! KPSS'li KPSS'siz dev fırsat

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı! 2 kamu bankasından bayram ettiren konut kredisi!

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama