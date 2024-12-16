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Cemil İpekçi'nin Safranbolu'daki 'Bir Anadolu Masalı' Sergisi Açıldı

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Safranbolu'da 'Bir Anadolu Masalı' sergisini açtı. Sergi, 19 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 20:30
Cemil İpekçi'nin Safranbolu'daki 'Bir Anadolu Masalı' Sergisi Açıldı

Cemil İpekçi'nin Safranbolu'daki Sergisi

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da "Bir Anadolu Masalı" isimli sergisini açtı. Bu sergi, ilçenin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi.

Sergi Detayları ve Açılış Konuşmaları

Sergi, Tarihi Çarşı Arasta Arkası Sokak'ta bulunan MFT Karayemiş Konağı'nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İpekçi, anneannesinin Safranbolu'nun Yörük köyünden geldiğini belirterek, ilçenin hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminin önemli yerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de, ilçenin Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinliklerine katıldığı için İpekçi'ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından İpekçi'nin yaklaşık 35 parçadan oluşan koleksiyonu sergilendi ve sanatseverler tarafından gezildi.

Sergi Ziyareti ve Diğer Etkinlikler

İpekçi, Belediye Başkanı Köse ve katılımcılara koleksiyonu hakkında bilgi verirken, serginin 19 Aralık'a kadar açık kalacağı bildirildi. Ayrıca, etkinlikler kapsamında tarihçi yazar Kerim Özdemir tarafından Tarihi Çarşı Muallimler Birliği'nde "UNESCO 2024 Divanu Lugati't-Türk Yılı" başlıklı bir söyleşi de düzenlendi. Etkinlikler, yarın Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "UNESCO Özel Programı" ile sona erecek.

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Cemil İpekçi'nin Safranbolu'daki 'Bir Anadolu Masalı' Sergisi Açıldı
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