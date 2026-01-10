Çermik'te 473 km yol ulaşıma açıldı

Diyarbakır Çermik'te kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla 473 kilometrelik ağda ulaşıma açıldı; 95 ton tuz kullanıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:11
Çermik'te 473 km yol ulaşıma açıldı

Çermik'te 473 kilometrelik yol ağı kar sonrası ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da Çermik Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak bölge ulaşımını yeniden sağladı.

Çalışma detayları

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Yapılan kar temizleme ve açma çalışmaları sonucunda 473 kilometre yolu kapsayan ağ yeniden araç trafiğine hazır hale getirildi.

Çermik Belediyesi ekipleri, 81 mahalle ve mezra yollarının kapanan kısımlarını açarak ulaşımın konforlu şekilde sürmesini sağladı.

Büyükşehir ve ilçe belediyesinin katkılarıyla yürütülen çalışmalarda toplam 95 ton tuz kullanıldı.

DİYARBAKIR'DA ÇERMİK BELEDİYESİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

DİYARBAKIR'DA ÇERMİK BELEDİYESİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN 473 KİLOMETRE YOL, ULAŞIMA AÇILDI.

DİYARBAKIR'DA ÇERMİK BELEDİYESİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
3
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
4
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi
5
Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı
6
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
7
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları