Çermik'te 473 km yol ulaşıma açıldı

Çermik'te 473 kilometrelik yol ağı kar sonrası ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da Çermik Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak bölge ulaşımını yeniden sağladı.

Çalışma detayları

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Yapılan kar temizleme ve açma çalışmaları sonucunda 473 kilometre yolu kapsayan ağ yeniden araç trafiğine hazır hale getirildi.

Çermik Belediyesi ekipleri, 81 mahalle ve mezra yollarının kapanan kısımlarını açarak ulaşımın konforlu şekilde sürmesini sağladı.

Büyükşehir ve ilçe belediyesinin katkılarıyla yürütülen çalışmalarda toplam 95 ton tuz kullanıldı.

