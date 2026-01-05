DOLAR
Çermik'te Donan Sular: Üç Traktörle 9 Kilometre Su Taşındı

Çermik'in Kuyu Mahallesi'nde sıcaklık -15'i görünce çeşmeler dondu; mahalleli üç traktörle 9 kilometre uzaklıktaki çeşmeden su taşıdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:04
Donan çeşmeler nedeniyle mahalleli traktörlerle su taşıdı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan aşırı soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının -15 dereceyi görmesiyle mahalle çeşmeleri dondu ve su temini zorlaştı.

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde yoğun kar yağışının ardından dondurucu hava hakim oldu. Kuyu Mahallesinde çeşmelerin donması üzerine, mahalle sakinleri su ihtiyaçlarını karşılamak için 9 kilometre uzaklıktaki çeşmeye yöneldi. Su tankeri bir traktöre bağlandı; bu traktör ve bir başka traktör, üçüncü bir traktör tarafından çekilerek su taşıma işlemi gerçekleştirildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Umut Polat, mahalledeki çeşmelerin donduğunu ve su ihtiyaçlarını 9 kilometre uzaktaki çeşmeden traktörlerle sağlayarak karşıladıklarını belirterek, "Ana yollarının kardan temizlendi. Fakat mahalle sokaklarındaki buzlanmalardan dolayı su taşımada büyük zorluklar yaşıyoruz. Yetkililerden biran önce mahalle sokaklarını kar ve buzdan temizlenmesi için yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, don ve buzlanma nedeniyle yaşanan ulaşım zorluklarının giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

