Çermik'te Donan Sular: Üç Traktörle 9 Kilometre Su Taşındı

Donan çeşmeler nedeniyle mahalleli traktörlerle su taşıdı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan aşırı soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının -15 dereceyi görmesiyle mahalle çeşmeleri dondu ve su temini zorlaştı.

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde yoğun kar yağışının ardından dondurucu hava hakim oldu. Kuyu Mahallesinde çeşmelerin donması üzerine, mahalle sakinleri su ihtiyaçlarını karşılamak için 9 kilometre uzaklıktaki çeşmeye yöneldi. Su tankeri bir traktöre bağlandı; bu traktör ve bir başka traktör, üçüncü bir traktör tarafından çekilerek su taşıma işlemi gerçekleştirildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Umut Polat, mahalledeki çeşmelerin donduğunu ve su ihtiyaçlarını 9 kilometre uzaktaki çeşmeden traktörlerle sağlayarak karşıladıklarını belirterek, "Ana yollarının kardan temizlendi. Fakat mahalle sokaklarındaki buzlanmalardan dolayı su taşımada büyük zorluklar yaşıyoruz. Yetkililerden biran önce mahalle sokaklarını kar ve buzdan temizlenmesi için yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, don ve buzlanma nedeniyle yaşanan ulaşım zorluklarının giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞI -15’İ GÖRÜNCE SULAR DONDU. HALAT YARDIMIYLA BİRBİRİNE ÜÇ TRAKTÖRÜN ARKASINA SU TANKERİ BAĞLANARAK MAHALLELİNİN SU İHTİYACI KARŞILANDI.