Gaziantep'te Abdülhadi Çelik Üst Geçidi Hizmete Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Adliyesi önünde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde tamamlanan Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete alındı. Kentte artan yaya yoğunluğu ve trafik hareketliliği nedeniyle hayata geçirilen üst geçidin, bölgede güvenli yaya geçişini sağlaması hedefleniyor.

Üst Geçidin Özellikleri

Toplam 50 metre uzunluğunda ve 5.70 metre yüksekliğinde inşa edilen üst geçitte, engelli vatandaşların kullanımına yönelik çift taraflı asansör sistemi bulunuyor. Üst geçidin, adliye binası ve çevresindeki yaya trafiğini daha güvenli hale getirmesi amaçlanıyor.

Başkan Fatma Şahin'in İncelemesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üst geçidi yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. İnceleme sonrası Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Daha önemlisi can güvenliğini sağlamamız gerekiyor. O yüzden üst geçit ihtiyacı çok acildi. Hızlı bir şekilde kararımızı aldık. Bu bölge her geçen gün daha da hareketleniyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu üst geçidi yaptık. Söz vermiştik, sözümüzü tuttuk. Üst geçidimiz şehrimize hayırlı olsun"

Hizmete açılan üst geçidin, özellikle adliye çevresindeki yayaların ve engelli vatandaşların güvenliğini artırması bekleniyor.

