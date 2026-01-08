Mersin’de 7/24 Çevre Koruması: Hava, Su ve Toprak Güvende

Mersin’de 7/24 Çevre Koruması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2025 boyunca karadan, denizden ve havadan yürüttüğü denetim, temizlik ve çevre koruma çalışmalarıyla kentin havasını, suyunu ve toprağını geleceğe güvenle taşımayı sürdürdü.

Kesintisiz denetim ve müdahale

Ekipler, iklim değişikliği ve insan kaynaklı kirliliklere karşı temizlik, denetleme, eğitim ve ilaçlama gibi faaliyetleri 7/24 esasına göre yürüttü. Kara, deniz ve deniz altındaki kirlilikler; uygun araç, gereç ve teknolojik ekipmanlarla tespit edilip temizlendi, kirlilik oluşturana karşı idari yaptırımlar uygulandı.

Denizler için Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS)

Mersin, Türkiye’de deniz denetim yetkisine sahip 2 büyükşehir belediyesinden biri olarak EGDS ile gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği anında tespit ediyor ve kayıt altına alıyor. Büyükşehir ekipleri, deniz yetki sahasını 7/24 izleyip kirliliğe sebep olan deniz araçlarına idari yaptırım uygulamaya devam ediyor.

2025 faaliyetleri ve sonuçları

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, dört müdürlük ile 2025’te kentin her noktasında aralıksız çalıştıklarını belirtti: "2025 yılında Mersin’in her noktasında 7/24 esasıyla çalıştık". Yıl içinde gelen 278 gürültü ve 19 çevre şikayeti yerinde denetlenip sonuçlandırıldı. Ayrıca 52 adet ÇED raporuna kurum görüşü hazırlandı.

Gürültü denetimleri yetkisi kapsamında bazı işyeri ve kişilere toplamda yaklaşık 7 milyon 600 bin lira idari yaptırım uygulandı. Halkın konforunu ve temiz yaşam alanlarını korumak hedefleniyor.

Temizlik, ilaçlama ve teknoloji kullanımı

İlaçlama çalışmalarında biyosidal uygulamalar tercih edildi; bugüne kadar 1.311.948 adet biyosidal uygulama gerçekleştirildi. Yıl içinde yaklaşık 32 bine yakın şikâyetin tamamı yerinde çözüldü. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı yazılımla, 16.000 kilometrekarelik alan anlık izlenebiliyor.

Cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda temizlik sürekli sürüyor; 4.878 kilometrelik yol ağı günlük temizlik programıyla düzenli olarak temizleniyor. Temizlikle ilgili 2.800’ün üzerinde şikayet denetlenip sonuçlandırıldı.

Doğal yöntemler ve halk eğitimi

Doğal mücadele yöntemleri de uygulandı: sivrisineklerle mücadelede Lepistes isimli akvaryum balığı tarımsal sulama havuzlarında kullanıldı; bugüne kadar yaklaşık 60 bine yakın balık bırakılarak 10 binden fazla havuzda başarı sağlandı. Vatandaşlara 17 çeşit aromatik bitkiden yaklaşık 40 bine yakın dağıtım yapıldı.

Farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde 37 okulda 2.600 öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi.

Deniz denetimleri ve çevresel sonuçlar

2025’te deniz ekosistemini korumaya yönelik 404 denetim gerçekleştirildi. Kente ticari amaçla gelen 5.206 gemi denetimden geçirildi; denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 92.748.000 lira idari yaptırım uygulandı. Deniz süpürgesi ile 87.500 kilogram katı atık toplandı ve 150.000 litre atık su bertaraf edildi.

Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile Çeşmeli’den Kulak mevkiine kadar yaklaşık 53 kilometrelik sahada, 26 kamera ile 24 saat izleme yapılıyor.

Gelecek taahhüdü

Dr. Halisdemir, daha temiz ve dirençli bir Mersin için 2026’da da görev başında olacaklarını vurgulayarak, "7 gün 24 saat çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi ve vatandaşlardan atıklarını çevreye atmama konusunda destek istedi.

