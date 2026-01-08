Eskişehir'de yaban domuzu sürüsü yol geçişi cep telefonuyla kaydedildi

Görüntüler amatör kameraya yansıdı

Eskişehir'de, Mihalıççık ilçesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan yolda, gece geç saatlerde seyreden bir vatandaşın aracının önüne bir anda atlayan yaban domuzları sürü halinde ilerledi.

Sürücünün durması sonucunda yol boşalırken, karşıya geçen domuzlar amatör kamera ile kayda geçti. O anlar, olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, kısa sürede yolun karşısına geçen yaban domuzlarının sürü halinde hareket ettiği ve sürücünün dikkatli davranmasıyla herhangi bir çarpışma yaşanmadığı görülüyor.

ESKİŞEHİR’DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ AMATÖR KAMERA İLE KAYDEDİLDİ.