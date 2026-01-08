Eskişehir'de yaban domuzu sürüsü yol geçişi cep telefonuyla kaydedildi

Eskişehir'de Mihalıççık ile Yunus Emre Mahallesi arasındaki yolda gece geç saatlerde araç önüne çıkan yaban domuzları cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:19
Görüntüler amatör kameraya yansıdı

Eskişehir'de, Mihalıççık ilçesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan yolda, gece geç saatlerde seyreden bir vatandaşın aracının önüne bir anda atlayan yaban domuzları sürü halinde ilerledi.

Sürücünün durması sonucunda yol boşalırken, karşıya geçen domuzlar amatör kamera ile kayda geçti. O anlar, olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, kısa sürede yolun karşısına geçen yaban domuzlarının sürü halinde hareket ettiği ve sürücünün dikkatli davranmasıyla herhangi bir çarpışma yaşanmadığı görülüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları