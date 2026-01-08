Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Atmalı Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Atmalı Köyü ziyaretinde köy sakinleriyle talepleri dinledi; altyapı, yol, içme suyu ve tarım konuları yerinde değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:31
Ziyaretin Ayrıntıları

Adıyaman Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, ilçe merkezine bağlı Atmalı Köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Kaymakam Aslan, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kaymakam Aslan, köy halkıyla gerçekleştirdiği sohbetlerde vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar ile altyapı, yol, içme suyu, tarım ve sosyal hizmetler konularına ilişkin talepler hakkında bilgi aldı ve iletilen konuları yerinde değerlendirdi.

Hizmet ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

Ziyaret sırasında kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyetinin önemine vurgu yapan Kaymakam Aslan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti. İletilen taleplerin ilgili kurum ve birimlere aktarılacağı ve çalışmaların çözüm odaklı biçimde sürdürüleceği ifade edildi.

Kaymakam Aslan, özellikle kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çekerek bu tür ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. Köy sakinleri de ziyaret nedeniyle Kaymakam Aslan'a teşekkür ederek sorun ve taleplerini doğrudan iletme imkânı bulmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

