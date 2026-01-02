Çermik'te karlar arasında yiyecek arayan kurt dronla görüntülendi

Kar yağışı yaban hayatını zorladı; kaçış anı kamerada

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık bölgelerde yaşayan yaban hayatı etkilenirken, Karadere mevkiinde yiyecek arayan bir kurt, Bedirhan Yıldız tarafından dron ile görüntülendi.

Karlarda ilerlemekte güçlük çeken kurdun, dronu fark etmesiyle ani bir şekilde kaçmaya çalıştığı anlar kayıtlara yansıdı. Görüntüler, bölgedeki zorlu yaşam koşullarını ve yaban hayatının karla mücadelesini ortaya koyuyor.

Olay, Çermik ilçesindeki yoğun kar yağışının, özellikle dağlık alanlarda yaşayan hayvanları nasıl etkilediğine dair somut bir örnek oluşturdu.

