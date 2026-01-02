Böğürdelen İlkokulu’nda Hasköy Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle Neşeli Etkinlik

Halk eğitim işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Böğürdelen İlkokulu öğrencileri, Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen proje kapsamında unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliği Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hasköy Gençlik Merkezi yürüttü.

5 kişilik ekipten oluşan genç gönüllüler, Böğürdelen İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlikte ebru çalışması yapıldı, yüz boyama ve balon etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşandı. Gönüllüler, çocukların yoğun ilgisi ve takdirini kazandı.

Etkinliğin sonunda tüm öğrencilere, Hasköy Gençlik Merkezi el sanatları kursunda usta öğretici Oya Yavuz ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ponpon kardan adam oyuncakları hediye edildi.

Usta öğretici Oya Yavuz, yaptığı açıklamada, "Gönüllü arkadaşlarımız ve kursiyerlerimizle birlikte çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu tarz bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Kardan adam yaptık, onların yüzündeki mutluluk ve tebessüm bizleri de mutlu etti. Bugünkü etkinlikte yeni yıl konseptini tercih ettik. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Böğürdelen İlkokulu Müdürü Mehmet Cahit Süzer ise, "Birleştirilmiş sınıfta görev yapıyorum. Bugün çocuklarımızla birlikte Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden gelen arkadaşlarımızla çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Çocuklarımız için çok neşeli ve özel bir gün oldu. Ebru sanatı gibi önemli bir sanatı bizzat deneyimleyerek öğrenmeleri çok kıymetliydi. Dağıtılan hediyelerle de öğrencilerimizin yüzleri güldü. Bu güzel günü yaşatan herkese teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerin artmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

