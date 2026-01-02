DOLAR
Van'da çığ felaketinde yaşamını yitiren Gülnaz Bitik toprağa verildi

Van Çatak'taki çığda yaşamını yitiren 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, Merkez Camii'de kılınan namaz sonrası Çatak mezarlığına defnedildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:42
Bahçelievler Mahallesi'nde düşen çığın ardından hastanede hayatını kaybetti

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşayan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, dün sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarılan Bitik, Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün hastaneden alınarak Merkez Camiine getirildi. Camide kılınan cenaze namazının ardından Bitik’in cenazesi Çatak ilçe mezarlığında dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Bitik’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

