Otizmli Yarınlara Dokunmak: SUBÜ'de Otizm Farkındalığı Projesi

SUBÜ’nün 15-20 Aralık 2025 tarihlerindeki 'Otizmli Yarınlara Dokunmak' projesi, eğitim, sanat ve saha çalışmalarıyla otizm farkındalığını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:25
Otizmli Yarınlara Dokunmak: SUBÜ'de Otizm Farkındalığı Projesi

SUBÜ'de "Otizmli Yarınlara Dokunmak" ile Otizm Farkındalığı Artırıldı

SUBÜ Sağlıklı ve Analitik Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES programı kapsamında desteklenen Otizmli Yarınlara Dokunmak projesi, 15-20 Aralık 2025 tarihleri arasında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış programı SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulunda yapıldı. Proje, otizme yönelik ön yargıları kırmayı ve kapsayıcı bir toplum bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Proje Amacı ve Yürütücüler

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Sağlıklı ve Analitik Düşünce Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç, öğrencilerin yalnızca akademik bilgi değil; proje üretme ve topluma katkı sağlama yetkinlikleri de kazandığını vurguladı. Sarıtunç, projenin temel amacının otizm konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmek olduğunu belirtti.

Sanatla Buluşma: Ceren Gökçe'nin Sergisi

Projenin öne çıkan etkinliklerinden biri, otizmli genç sanatçı Ceren Gökçenin "Kalplerimiz Aynı Atıyor, Yarınlarımıza Hep Birlikte Dokunalım" temalı resim sergisiydi. Sanatçının sevdiği anime karakterlerini canlı renklerle yorumladığı 25 özgün eserden oluşan sergi, katılımcılardan olumlu tepkiler aldı. Gökçe, eserlerinin üniversite öğrencileriyle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teori ve Uygulama: Eğitim Programı

Hafta boyunca süren etkinlik dizisinde otizm, tıbbi, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla ele alındı. ODED-DER Başkanı Tolga Gökçe ebeveyn bakış açısıyla eğitimin dönüştürücü gücüne dikkat çekti. SUBÜ Otizm Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Karakaş tarafından katılımcılara yönelik uygulamalı bir empati parkuru gerçekleştirildi. Eğitim programında ayrıca Ahmet Keskin 'Otizm Dostu Eğitim', Klinik Psikolog Mavi Çınar 'Psikolojik Yaklaşımlar' ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Öztürk Emiral 'Halk Sağlığı ve Otizm' başlıklı sunumlar verdi.

Saha Çalışmaları ve Teknik Gezi

Proje kampüs sınırlarını aşarak saha çalışmaları ve teknik gezilerle desteklendi. İletişim süreçlerine Hasan Malit katkı sağladı; yapılan anket ve röportajlarla proje çıktıları bilimsel temele oturtuldu. Programın finalinde düzenlenen teknik gezide heyet, Eskişehirte Anadolu Üniversitesi Engelsiz Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile bir araya gelerek projenin çıktıları paylaşıldı.

Güçlü Paydaş Desteği

Toplumsal duyarlılığa örnek teşkil eden projeye kamu ve özel sektörden çok sayıda kurum destek verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek Belediyesi ve çeşitli yerel işletmelerin katkılarıyla yürütülen proje, kapsayıcı toplum hedefi doğrultusunda şekillendirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, bu ve benzeri sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

