Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti

Çeşme'nin dört dönem belediye başkanı Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 88 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze, Çeşme Belediyesi önünde askeri törenle uğurlanacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:09
88 yaşında hayatını kaybeden Tütüncüoğlu, ilçeye uzun yıllar hizmet etti

Çeşme'de dört dönem belediye başkanlığı yaparak ilçeye uzun yıllar hizmet eden Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 88 yaşında hayata veda etti.

Tütüncüoğlu, 1989 – 1994 ve 1999 – 2014 yılları arasında toplam dört dönem Belediye Başkanı olarak görev yaptı ve Çeşme'nin yerel yönetiminde uzun soluklu bir iz bıraktı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Tütüncüoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Faik Tütüncüoğlu, Çeşme Belediyesi önünde gerçekleştirilecek askeri törenle uğurlanacak. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin bugün paylaşılması bekleniyor.

Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 1 Ocak 1937'de İzmir'in Çeşme ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çeşme'de tamamlayan Tütüncüoğlu, Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu'nu bitirerek istihkam subayı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptı.

1984 yılında kendi isteğiyle Albay rütbesinden emekli olan Tütüncüoğlu, memleketi Çeşme'ye hizmet etmek amacıyla siyasete atıldı.

Tütüncüoğlu, evli olup bir kız ve bir erkek evlat sahibiydi.

