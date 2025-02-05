DOLAR
35,91 0,04%
EURO
37,46 -0,31%
ALTIN
3.313,13 -0,89%
BITCOIN
3.509.832,28 1,11%

Çeşme'de Santorini Volkanı'nın Tsunami İzleri Keşfedildi

Çeşme'deki kazılar, 3.500 yıl önceki Santorini Volkanik Patlaması'nın Ege'deki etkilerini ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:42
Çeşme'de Santorini Volkanı'nın Tsunami İzleri Keşfedildi

Çeşme'deki Kazılarda Tarihin İzleri Ortaya Çıkıyor

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası bölgesinde, 2009-2019 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda elde edilen bulgular, 3.500 yıl önce patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında bıraktığı yıkım izlerini gün yüzüne çıkardı. Bu özel bölge, Batı Anadolu'nun Tunç Çağı'na ait en eski liman kentlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kazılar ve Önemli Bulgular

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2001 yılında başlayan kazılar, Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu tarafından yürütüldü. Gerçekleştirilen kazılar neticesinde, volkanik küle 2012, tsunami kalıntılarına ise 2013 yılında ulaşılmıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise tsunami kalıntıları arasındaki iskelete rastlandığı ifade edilmektedir.

Bilimsel Analizlerin Sonuçları

Prof. Dr. Şahoğlu, bu bulguların bilimsel analizlerinin 10 yıl sürdüğünü ve sonuçların 2022'de Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi dergisinde yayımlandığını belirtti. Santorini Volkanı'nın patlaması, insanlık tarihi açısından önemli bir doğal felaket olarak kaydedilmektedir. Bu olay, Akdeniz havzasının en yoğun yerleşim yerlerinden birinde meydana geldiği için yol açtığı yıkım da oldukça büyük olmuştur.

Tsunami Kalıntılarının Önemine Dikkat Çekiliyor

Bağlararası bölgesinde bulunan volkanik kül tabakasının ve tsunami kalıntılarının tespit edilmesi, dünya genelinde bir ilk olma özelliğine sahiptir. Prof. Dr. Şahoğlu, bu bölgedeki tsunami kalıntılarının, Santorini Volkanı'nın yarattığı tsunamilerin arkeolojik bir kazı alanında bulunduğu ilk yer olduğunu vurguladı. Kazılar sırasında bulunan iskelet ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Arkeolojik Park Projesi Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Prof. Dr. Şahoğlu, Santorini Volkanı’nın hala aktif olduğunu hatırlatarak, bu olayın Ege Denizi’ndeki en tehlikeli tsunami olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Ayrıca, bölgede yaşanan büyük felaketi anlatmak amacıyla bir arkeolojik park projesinin hayata geçirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını duyurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası'nda 2009-2019 yıllarındaki kazılarda elde edilen bulgular...

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası'nda 2009-2019 yıllarındaki kazılarda elde edilen bulgular, 3 bin 500 yıl önce patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında yarattığı yıkıma dair izler sunuyor. Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu (fotoğrafta) tarafından 2009-2019 yıllarında Bağlararası'nda kazı çalışmaları yürütüldü. ANKÜSAM Müdürü Prof. Dr. Şahoğlu, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası'nda 2009-2019 yıllarındaki kazılarda elde edilen bulgular...

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası'nda 2009-2019 yıllarındaki kazılarda elde edilen bulgular, 3 bin 500 yıl önce patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında yarattığı yıkıma dair izler sunuyor. Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu (fotoğrafta) tarafından 2009-2019 yıllarında Bağlararası'nda kazı çalışmaları yürütüldü. ANKÜSAM Müdürü Prof. Dr. Şahoğlu, AA muhabirine açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme
2
Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!
3
Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor
4
Malatya'da Kadınlar Arasında İçli Köfte Yarışması Coşkusu
5
Kazakistan'da 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Tiyatro Performansı
6
Erzurum'un Gizemli Kırk Pencereli Mağaraları'nın Geçmişi Araştırılacak
7
SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı