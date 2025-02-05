Çeşme'de Santorini Volkanı'nın Tsunami İzleri Keşfedildi

Çeşme'deki Kazılarda Tarihin İzleri Ortaya Çıkıyor

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası bölgesinde, 2009-2019 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda elde edilen bulgular, 3.500 yıl önce patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında bıraktığı yıkım izlerini gün yüzüne çıkardı. Bu özel bölge, Batı Anadolu'nun Tunç Çağı'na ait en eski liman kentlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kazılar ve Önemli Bulgular

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2001 yılında başlayan kazılar, Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu tarafından yürütüldü. Gerçekleştirilen kazılar neticesinde, volkanik küle 2012, tsunami kalıntılarına ise 2013 yılında ulaşılmıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise tsunami kalıntıları arasındaki iskelete rastlandığı ifade edilmektedir.

Bilimsel Analizlerin Sonuçları

Prof. Dr. Şahoğlu, bu bulguların bilimsel analizlerinin 10 yıl sürdüğünü ve sonuçların 2022'de Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi dergisinde yayımlandığını belirtti. Santorini Volkanı'nın patlaması, insanlık tarihi açısından önemli bir doğal felaket olarak kaydedilmektedir. Bu olay, Akdeniz havzasının en yoğun yerleşim yerlerinden birinde meydana geldiği için yol açtığı yıkım da oldukça büyük olmuştur.

Tsunami Kalıntılarının Önemine Dikkat Çekiliyor

Bağlararası bölgesinde bulunan volkanik kül tabakasının ve tsunami kalıntılarının tespit edilmesi, dünya genelinde bir ilk olma özelliğine sahiptir. Prof. Dr. Şahoğlu, bu bölgedeki tsunami kalıntılarının, Santorini Volkanı'nın yarattığı tsunamilerin arkeolojik bir kazı alanında bulunduğu ilk yer olduğunu vurguladı. Kazılar sırasında bulunan iskelet ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Arkeolojik Park Projesi Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Prof. Dr. Şahoğlu, Santorini Volkanı’nın hala aktif olduğunu hatırlatarak, bu olayın Ege Denizi’ndeki en tehlikeli tsunami olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Ayrıca, bölgede yaşanan büyük felaketi anlatmak amacıyla bir arkeolojik park projesinin hayata geçirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını duyurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası'nda 2009-2019 yıllarındaki kazılarda elde edilen bulgular, 3 bin 500 yıl önce patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında yarattığı yıkıma dair izler sunuyor. Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu (fotoğrafta) tarafından 2009-2019 yıllarında Bağlararası'nda kazı çalışmaları yürütüldü. ANKÜSAM Müdürü Prof. Dr. Şahoğlu, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası'nda 2009-2019 yıllarındaki kazılarda elde edilen bulgular, 3 bin 500 yıl önce patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında yarattığı yıkıma dair izler sunuyor. Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu (fotoğrafta) tarafından 2009-2019 yıllarında Bağlararası'nda kazı çalışmaları yürütüldü. ANKÜSAM Müdürü Prof. Dr. Şahoğlu, AA muhabirine açıklama yaptı.